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BRASILEIRO PODE ENTRAR NO CANADÁ TENDO VISTO AMERICANO? SIM MAS TEM PEGADINHA!

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Por MRNews

Sim. Se você é brasileiro, tem passaporte brasileiro e possui um visto americano de não imigrante válido, atualmente existe uma facilidade importante: você pode ser elegível para solicitar o eTA (Autorização Eletrônica de Viagem) do Canadá, em vez de pedir o visto canadense tradicional, desde que entre no Canadá de avião.

✈️ Se você vai dos EUA para o Canadá de avião

O caminho é:

  1. Ter passaporte brasileiro válido.
  2. Ter um visto americano de não imigrante válido no momento em que solicitar o eTA.
  3. Solicitar o eTA canadense online.
  4. Pagar CAD 7.
  5. Viajar para o Canadá usando o mesmo passaporte informado no pedido. (Canada)

Um detalhe interessante: o visto americano precisa estar válido no dia em que você solicitar o eTA, mas não necessariamente no dia da sua viagem ao Canadá. (Canada)

👉 Solicitar eTA no site oficial do Governo do Canadá

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A maioria dos pedidos é processada em poucos minutos, embora alguns possam exigir documentos adicionais e demorar mais. (Canada)

🚗 Mas atenção se você vai dos EUA para o Canadá por terra

Aqui está a diferença muito importante:

Se você estiver nos EUA e for para o Canadá de carro, ônibus ou trem, o eTA não serve. Para um brasileiro entrar dessa forma, é necessário o visto canadense de visitante (Temporary Resident Visa). (Canada)

Ou seja:

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Como você sai dos EUA Documento
✈️ Avião eTA, se cumprir os requisitos
🚗 Carro Visto canadense
🚌 Ônibus Visto canadense
🚆 Trem Visto canadense
🚢 Barco/cruzeiro Visto canadense

⚠️ E o mais importante

Ter o eTA não garante automaticamente a entrada no Canadá. Ao chegar, a decisão final é do agente de fronteira, que poderá verificar seus documentos, objetivo da viagem e condições para admissão. (Canada)

Se a sua viagem for, por exemplo, Miami → Toronto ou Nova York → Montreal de avião, e você tem passaporte brasileiro + visto americano válido, provavelmente o eTA é justamente o documento que você precisa.

Se você me disser qual cidade dos EUA → qual cidade do Canadá e se vai de avião ou carro, eu posso te passar o passo a passo exato para fazer o eTA e o que colocar em cada parte do formulário.

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