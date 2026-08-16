Festival Esportivo e Recreativo promove esporte e inclusão para pessoas com deficiência na Capital

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), realizou, neste sábado (15), o 4º Festival Esportivo e Recreativo para Pessoas com Deficiência. Promovido pelo projeto Esportes Sem Limites, o evento foi no Ginásio de Esportes Neuza Gonçalves Brandão, no bairro dos Bancários, reunindo crianças, jovens e adultos em uma manhã de esporte, lazer, integração e inclusão.

“É com muita satisfação que celebramos este momento do projeto. É uma consagração trazê-los para cá e proporcionar várias atividades ao longo do dia. É motivo de muita alegria para a Secretaria de Esportes, na gestão do prefeito Leo Bezerra, proporcionar isso para a população de João Pessoa. Este evento festivo de inclusão é para todos que fazem parte desse belíssimo projeto”, explicou o secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação, Juliano Sucupira.

Durante o Festival, os participantes vivenciaram atividades recreativas e modalidades esportivas adaptadas, além de momentos de convivência e socialização. A programação também reuniu familiares e alunos que participam regularmente do projeto.

Coordenador do Esportes Sem Limites, Fábio Dias, destacou que o Festival chegou à quarta edição como uma oportunidade de acompanhar a evolução dos participantes ao longo do ano.

“Esse Festival é realizado desde 2023, desde o início do projeto. Durante todo o ano, trabalhamos com eles às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. No Festival, conseguimos perceber o quanto cada um evoluiu, não apenas na prática esportiva, mas também no desenvolvimento como aluno e dentro das suas próprias possibilidades”, afirmou.

O trabalho desenvolvido pelo projeto envolve atividades de recreação e iniciação esportiva. Ao longo da semana, os participantes têm contato com modalidades como basquete, handebol, vôlei e câmbio, uma versão adaptada do voleibol.

“Nosso trabalho é voltado principalmente para a recreação, mas também alternamos as atividades com iniciação ao basquete, handebol, vôlei e câmbio. São modalidades que conseguimos adaptar para que eles participem e desenvolvam suas habilidades”, explicou Fábio Dias.

Para José Lucas, morador de Nova Mangabeira e participante do Esportes Sem Limites uma vez por semana, o Festival foi também uma oportunidade de reencontrar os amigos e fortalecer os vínculos entre os participantes.

“Aqui está sendo muito bom, não só para mim, mas para todos que têm deficiência. É muito bom poder encontrar nossos amigos e participar dessas atividades. Ter essa oportunidade no ginásio foi excelente e mostrou que estamos unidos pela causa da pessoa com deficiência”, disse.

A dona de casa Danuzia Pereira também acompanhou a programação. Moradora de Mandacaru, ela levou as filhas gêmeas Ana e Ester, de 12 anos, para participar do Festival. Para ela, atividades como as oferecidas pelo projeto contribuem para o desenvolvimento das meninas e proporcionam um momento de diversão.

“É um dia de grande valor para elas estarem fazendo exercício. É ótimo para o desenvolvimento. Ajuda a gastar energia, diminuir o estresse e, ao mesmo tempo, se divertir e se exercitar. Foi um momento maravilhoso”, concluiu.