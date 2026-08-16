Por MRNews



Casal de pastores morre em acidente com explosão e fogo em Santa Catarina; criança está entre os feridos graves

Cristiano Batista e Sandra Constante, ambos de 49 anos, estavam em um veículo que bateu de frente com um Gol em Criciúma; outras quatro pessoas ficaram feridas

Uma tragédia deixou uma família e uma comunidade religiosa de luto em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Um casal de pastores morreu após uma violenta colisão frontal entre dois veículos na noite de quarta-feira (20), no bairro Vila Macarini.

A batida aconteceu por volta das 22h e foi seguida por uma explosão e incêndio, destruindo completamente os automóveis envolvidos.

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As vítimas fatais foram identificadas como Cristiano Batista e Sandra Constante, ambos de 49 anos. O casal atuava como pastor em uma igreja localizada no bairro Mineira Nova.

Além das duas mortes, outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas uma menina de apenas 9 anos.

Acidente terminou com carros destruídos pelo fogo

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Gol e um veículo T5.

O Gol era ocupado apenas pelo motorista, de 28 anos. Já no T5 estavam cinco pessoas:

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Cristiano Batista, de 49 anos;

Sandra Constante, de 49 anos;

um homem de 29 anos;

uma mulher de 37 anos;

uma menina de 9 anos.

A colisão frontal foi tão forte que os veículos ficaram destruídos.

Logo após o impacto, houve uma explosão e os carros pegaram fogo.

Quando as equipes de emergência chegaram ao local, um dos passageiros do T5 já estava fora do veículo. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado para uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Os demais ocupantes permaneciam presos às ferragens.

Criança ficou gravemente ferida

A menina de 9 anos precisou ser retirada do veículo pelos bombeiros.

Segundo as informações divulgadas sobre o atendimento, ela apresentava suspeita de fratura no quadril e ferimentos no rosto.

Após ser retirada dos destroços, a criança foi encaminhada ao hospital pelo SAMU.

Outra mulher que estava no T5 também precisou ser retirada das ferragens. Ela apresentava fraturas nas pernas e recebeu atendimento médico.

O motorista do Gol, de 28 anos, também foi resgatado e encaminhado ao Hospital São José, em Criciúma.

Cristiano e Sandra, entretanto, já estavam sem sinais vitais quando os bombeiros chegaram.

Os corpos do casal ficaram aos cuidados da Polícia Científica.

Polícia investiga possível imprudência

As circunstâncias da colisão também chamaram a atenção das autoridades.

Segundo a PMRv, uma testemunha relatou ter visto o Gol trafegando em alta velocidade e realizando ultrapassagens em um trecho onde a manobra seria proibida.

Um morador da região também apresentou aos policiais uma gravação que mostraria o veículo em alta velocidade e realizando ultrapassagens nas proximidades do ponto onde ocorreu a batida.

No vídeo, segundo as informações divulgadas, também seria possível ouvir o som da colisão.

Um dos sobreviventes contou aos policiais que apenas ouviu o impacto e que o motorista do T5 não teria tido tempo suficiente para realizar uma manobra de desvio.

A partir das informações reunidas no local, a PMRv apontou a possibilidade de que o motorista do Gol tenha provocado o acidente por condução imprudente.

A ocorrência foi enquadrada inicialmente como homicídio culposo e lesão corporal culposa, conforme os dispositivos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

A investigação deverá esclarecer definitivamente as circunstâncias do acidente.

Igreja lamenta morte dos pastores

A morte de Cristiano Batista e Sandra Constante provocou forte comoção entre pessoas ligadas à igreja onde o casal exercia o ministério.

A Igreja Cristã Viver Para Cristo publicou uma mensagem de despedida e destacou a trajetória dos dois.

Na homenagem, a instituição afirmou que o casal deixou um legado marcado por fé, amor, dedicação e serviço religioso, além de destacar a influência que ambos tiveram na comunidade.

A perda dos pastores acontece em circunstâncias especialmente dolorosas diante da violência da colisão e da presença de uma criança entre os sobreviventes.

Uma noite que terminou em tragédia

O acidente ocorrido em Vila Macarini reúne diversos elementos que impressionaram moradores da região: uma colisão frontal de grande intensidade, veículos destruídos, explosão, incêndio e quatro sobreviventes encaminhados em estado grave para atendimento médico.

Cristiano e Sandra, que dedicaram parte da vida à atuação religiosa, não resistiram aos ferimentos.

Enquanto as autoridades trabalham para esclarecer exatamente como ocorreu a colisão, familiares, amigos e membros da comunidade religiosa enfrentam a perda do casal.

A tragédia também deixa um alerta sobre os riscos da combinação entre alta velocidade, ultrapassagens perigosas e desrespeito às condições da via, situações que podem transformar uma viagem comum em poucos segundos em uma ocorrência com consequências irreversíveis.

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