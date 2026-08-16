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Festa de Aniversário de 372 anos de Sorocaba reúne mais de 130 mil pessoas no Paço Municipal – Agência de Notícias

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15 de agosto de 2026

19:11

Por: Evelyn Azevedo

Fotos: Renata Giron – Secom

Com recorde histórico de público, o aniversário de 372 anos de Sorocaba contou, neste sábado (15), com a presença de mais de 130 mil pessoas no Paço Municipal. A programação especial elaborada pela Prefeitura de Sorocaba, em parceria com a produtora Amo Sorocaba, teve início às 9h, com Ato e Desfile Cívicos, e seguiu até a noite com grandes atrações, como os shows de Amanda Lins e Natanzinho Lima.

Ao longo da festa, a população contou com um Festival Gastronômico, brinquedos infláveis, feira de adoção do Canil Municipal de Sorocaba, distribuição de mudas e campanha de educação ambiental pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), oficinas culturais pela Secretaria de Cultura (Secult), arrecadação de alimentos pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS), aferição de pressão e exames de glicemia, além de feira de artesanato e ExpoVerde Amo Sorocaba, com jardinagem, decoração, folhagens, suculentas, orquídeas e muito mais.

A programação foi organizada para atender o público de todas as idades. As crianças, por exemplo, puderam conferir o show infantil da Patrulha Canina, assim como, todos os munícipes presentes tiveram a oportunidade de conferir a festa com uma visão privilegiada durante os passeios de balão cativo e de helicóptero, atrações muito esperadas pela população.

Durante todo o dia o DJ Diego Grillo embalou o público com músicas animadas e dança, que antecederam os grandes shows de Amanda Lins e, em seguida, de Natanzinho Lima, responsável por hits de sucesso como “Até Quando”, “Pilantra e Meio” e “Um Beijo Por Minuto”.

O momento contou com a abertura sob o comando do prefeito Rodrigo Manga, que parabenizou a cidade e agradeceu todos os envolvidos pelo dia festivo. “Essa é uma data de muita alegria. É quando enaltecemos a história de Sorocaba, uma cidade que pensa nos munícipes e os une para celebrar a vida”, declarou.

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