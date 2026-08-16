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Review: Azul Itaú Mastercard Skyline Black

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Por MRNews

O Azul Itaú Mastercard Skyline Black é um dos cartões mais interessantes para quem concentra sua estratégia de pontos e viagens no Azul Fidelidade. O produto combina boa pontuação, benefícios de viagem e, principalmente, vantagens ligadas ao status dentro da Azul.

A anuidade informada na sua tabela é de R$ 1.356 por ano, mas o cartão pode ter anuidade zerada com gastos de R$ 20 mil por fatura. Com gastos a partir de R$ 10 mil por fatura, há redução de 50% na mensalidade. (Itaú)

Pontuação

O Skyline oferece:

  • 3 pontos Azul por dólar em compras nacionais
  • 3,5 pontos Azul por dólar em compras internacionais

Os pontos não expiram. Além disso, clientes do Clube Azul podem potencializar o acúmulo em determinadas condições. (Itaú)

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Para quem consegue concentrar gastos elevados no cartão, portanto, o produto pode ser bastante interessante.

Companion Pass é um dos grandes diferenciais

Aqui está um dos benefícios que mais chama atenção.

Ao acumular 50 mil pontos de fatura em um ciclo de 12 meses, o titular pode receber 4 trechos de cortesia para acompanhante:

  • 2 trechos nacionais
  • 2 trechos livres, que podem ser nacionais ou internacionais.

O benefício pode ser liberado uma vez por ciclo. Os pontos promocionais ou bônus de campanhas não entram nessa contagem; são considerados os pontos provenientes dos gastos em fatura ou do acelerador de pontos oferecido pelo Itaú. (Itaú)

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Na prática, esse benefício pode representar um valor muito alto para quem viaja acompanhado.

E ainda tem upgrade de cabine

Outro benefício interessante é o upgrade de cabine.

Ao atingir 100 mil pontos acumulados no cartão em 12 meses, o cliente recebe 2 vouchers de upgrade de cabine. (Itaú)

Isso transforma o Skyline em um cartão bastante focado em quem realmente utiliza os benefícios da Azul.

Status Diamante

Um dos grandes diferenciais do cartão é a possibilidade de conquistar o status Diamante no Azul Fidelidade.

O benefício está entre as principais vantagens anunciadas pelo Itaú e pela Azul para o Skyline. (Itaú)

Isso traz uma série de vantagens para quem voa com frequência pela companhia, incluindo check-in e embarque prioritários, Espaço Azul ilimitado e benefícios relacionados às bagagens.

Bagagens grátis

O Skyline também oferece uma quantidade relevante de bagagens gratuitas:

  • 3 bagagens em voos domésticos
  • 2 bagagens em voos para a América do Sul
  • 3 bagagens em voos para Estados Unidos e Europa

As condições devem ser observadas no momento da viagem. (Itaú)

Salas VIP

Aqui existe uma diferença importante em relação ao Visa Infinite.

O Mastercard Skyline oferece:

  • 2 acessos gratuitos por ano ao LoungeKey
  • acesso ilimitado às salas VIP Mastercard Black em Guarulhos
  • acesso ilimitado à Sala VIP da Azul em Viracopos para embarques internacionais, conforme as condições do produto. (Itaú)

Portanto, para quem passa bastante pelo Aeroporto de Guarulhos, o benefício da sala Mastercard Black pode ser bastante relevante.

Descontos na Azul

O cartão também oferece 10% de desconto em diversos produtos da Azul, incluindo:

  • Passagens Azul
  • Clube Azul
  • Compra de pontos
  • Azul Viagens

Além disso, há condições especiais para parcelamento de passagens Azul. (Itaú)

Bônus de contratação

Outro ponto interessante para quem está pensando em solicitar o cartão é a possibilidade de ganhar 40 mil pontos bônus mantendo gastos de R$ 20 mil por fatura nas três primeiras faturas, observadas as regras da campanha.

O Itaú informa que é considerada a soma das três primeiras faturas: é necessário atingir R$ 60 mil em gastos no período, e não necessariamente R$ 20 mil em cada fatura isoladamente. (Itaú)

Resumo do cartão

Benefício Azul Itaú Skyline
Bandeira Mastercard Black
Anuidade R$ 1.356
Anuidade grátis Gastando R$ 20 mil/fatura
Pontuação nacional 3 pontos/US$
Pontuação internacional 3,5 pontos/US$
Cartões adicionais Até 5 gratuitos
LoungeKey 2 acessos/ano
Sala Mastercard Black GRU Ilimitada
Companion Pass 4 trechos
Meta Companion Pass 50 mil pontos de fatura
Upgrade de cabine 2 vouchers com 100 mil pontos
Status Azul Diamante
Bagagens Até 3 gratuitas
Desconto Azul 10%
Pontos Não expiram

Vale a pena?

Para quem usa a Azul com frequência, eu considero o Skyline um cartão muito forte.

O principal motivo não é apenas a pontuação de 3 pontos por dólar. O verdadeiro valor está no conjunto de benefícios: status Diamante, bagagens gratuitas, Companion Pass, upgrades, salas VIP e descontos na Azul.

O Companion Pass, em especial, pode justificar uma estratégia de concentração de gastos. Ao atingir 50 mil pontos de fatura, o cliente consegue quatro trechos de cortesia para acompanhante, sendo dois nacionais e dois que podem ser utilizados também em voos internacionais. (Itaú)

Por outro lado, para quem não voa com a Azul ou não consegue aproveitar os benefícios do programa, existem cartões mais interessantes no mercado.

Minha avaliação

Pontuação: ⭐⭐⭐⭐☆

Salas VIP: ⭐⭐⭐⭐☆

Benefícios Azul: ⭐⭐⭐⭐⭐

Companion Pass: ⭐⭐⭐⭐⭐

Custo-benefício para quem voa Azul: ⭐⭐⭐⭐⭐

Custo-benefício para quem não usa Azul: ⭐⭐⭐☆☆

Veredito

O Azul Itaú Mastercard Skyline Black é muito mais do que um cartão para acumular pontos. Ele funciona como uma ferramenta de relacionamento com o Azul Fidelidade, especialmente para quem consegue atingir as metas de gastos e utilizar os benefícios de viagem.

Para um cliente que consegue gastar R$ 20 mil por fatura, zerar a anuidade e ainda buscar os 50 mil pontos necessários para o Companion Pass, o cartão fica particularmente interessante.

E, para quem viaja acompanhado, os 4 trechos de cortesia do Companion Pass podem ser um dos benefícios mais valiosos de todo o produto.

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