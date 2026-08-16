Review: Azul Itaú Mastercard Skyline Black

Por MRNews



O Azul Itaú Mastercard Skyline Black é um dos cartões mais interessantes para quem concentra sua estratégia de pontos e viagens no Azul Fidelidade. O produto combina boa pontuação, benefícios de viagem e, principalmente, vantagens ligadas ao status dentro da Azul.

A anuidade informada na sua tabela é de R$ 1.356 por ano, mas o cartão pode ter anuidade zerada com gastos de R$ 20 mil por fatura. Com gastos a partir de R$ 10 mil por fatura, há redução de 50% na mensalidade. (Itaú)

Pontuação

O Skyline oferece:

3 pontos Azul por dólar em compras nacionais

3,5 pontos Azul por dólar em compras internacionais

Os pontos não expiram. Além disso, clientes do Clube Azul podem potencializar o acúmulo em determinadas condições. (Itaú)

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Para quem consegue concentrar gastos elevados no cartão, portanto, o produto pode ser bastante interessante.

Companion Pass é um dos grandes diferenciais

Aqui está um dos benefícios que mais chama atenção.

Ao acumular 50 mil pontos de fatura em um ciclo de 12 meses, o titular pode receber 4 trechos de cortesia para acompanhante:

2 trechos nacionais

2 trechos livres, que podem ser nacionais ou internacionais.

O benefício pode ser liberado uma vez por ciclo. Os pontos promocionais ou bônus de campanhas não entram nessa contagem; são considerados os pontos provenientes dos gastos em fatura ou do acelerador de pontos oferecido pelo Itaú. (Itaú)

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Na prática, esse benefício pode representar um valor muito alto para quem viaja acompanhado.

E ainda tem upgrade de cabine

Outro benefício interessante é o upgrade de cabine.

Ao atingir 100 mil pontos acumulados no cartão em 12 meses, o cliente recebe 2 vouchers de upgrade de cabine. (Itaú)

Isso transforma o Skyline em um cartão bastante focado em quem realmente utiliza os benefícios da Azul.

Status Diamante

Um dos grandes diferenciais do cartão é a possibilidade de conquistar o status Diamante no Azul Fidelidade.

O benefício está entre as principais vantagens anunciadas pelo Itaú e pela Azul para o Skyline. (Itaú)

Isso traz uma série de vantagens para quem voa com frequência pela companhia, incluindo check-in e embarque prioritários, Espaço Azul ilimitado e benefícios relacionados às bagagens.

Bagagens grátis

O Skyline também oferece uma quantidade relevante de bagagens gratuitas:

3 bagagens em voos domésticos

2 bagagens em voos para a América do Sul

3 bagagens em voos para Estados Unidos e Europa

As condições devem ser observadas no momento da viagem. (Itaú)

Salas VIP

Aqui existe uma diferença importante em relação ao Visa Infinite.

O Mastercard Skyline oferece:

2 acessos gratuitos por ano ao LoungeKey

acesso ilimitado às salas VIP Mastercard Black em Guarulhos

acesso ilimitado à Sala VIP da Azul em Viracopos para embarques internacionais, conforme as condições do produto. (Itaú)

Portanto, para quem passa bastante pelo Aeroporto de Guarulhos, o benefício da sala Mastercard Black pode ser bastante relevante.

Descontos na Azul

O cartão também oferece 10% de desconto em diversos produtos da Azul, incluindo:

Passagens Azul

Clube Azul

Compra de pontos

Azul Viagens

Além disso, há condições especiais para parcelamento de passagens Azul. (Itaú)

Bônus de contratação

Outro ponto interessante para quem está pensando em solicitar o cartão é a possibilidade de ganhar 40 mil pontos bônus mantendo gastos de R$ 20 mil por fatura nas três primeiras faturas, observadas as regras da campanha.

O Itaú informa que é considerada a soma das três primeiras faturas: é necessário atingir R$ 60 mil em gastos no período, e não necessariamente R$ 20 mil em cada fatura isoladamente. (Itaú)

Resumo do cartão

Benefício Azul Itaú Skyline Bandeira Mastercard Black Anuidade R$ 1.356 Anuidade grátis Gastando R$ 20 mil/fatura Pontuação nacional 3 pontos/US$ Pontuação internacional 3,5 pontos/US$ Cartões adicionais Até 5 gratuitos LoungeKey 2 acessos/ano Sala Mastercard Black GRU Ilimitada Companion Pass 4 trechos Meta Companion Pass 50 mil pontos de fatura Upgrade de cabine 2 vouchers com 100 mil pontos Status Azul Diamante Bagagens Até 3 gratuitas Desconto Azul 10% Pontos Não expiram

Vale a pena?

Para quem usa a Azul com frequência, eu considero o Skyline um cartão muito forte.

O principal motivo não é apenas a pontuação de 3 pontos por dólar. O verdadeiro valor está no conjunto de benefícios: status Diamante, bagagens gratuitas, Companion Pass, upgrades, salas VIP e descontos na Azul.

O Companion Pass, em especial, pode justificar uma estratégia de concentração de gastos. Ao atingir 50 mil pontos de fatura, o cliente consegue quatro trechos de cortesia para acompanhante, sendo dois nacionais e dois que podem ser utilizados também em voos internacionais. (Itaú)

Por outro lado, para quem não voa com a Azul ou não consegue aproveitar os benefícios do programa, existem cartões mais interessantes no mercado.

Minha avaliação

Pontuação: ⭐⭐⭐⭐☆

Salas VIP: ⭐⭐⭐⭐☆

Benefícios Azul: ⭐⭐⭐⭐⭐

Companion Pass: ⭐⭐⭐⭐⭐

Custo-benefício para quem voa Azul: ⭐⭐⭐⭐⭐

Custo-benefício para quem não usa Azul: ⭐⭐⭐☆☆

Veredito

O Azul Itaú Mastercard Skyline Black é muito mais do que um cartão para acumular pontos. Ele funciona como uma ferramenta de relacionamento com o Azul Fidelidade, especialmente para quem consegue atingir as metas de gastos e utilizar os benefícios de viagem.

Para um cliente que consegue gastar R$ 20 mil por fatura, zerar a anuidade e ainda buscar os 50 mil pontos necessários para o Companion Pass, o cartão fica particularmente interessante.

E, para quem viaja acompanhado, os 4 trechos de cortesia do Companion Pass podem ser um dos benefícios mais valiosos de todo o produto.

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