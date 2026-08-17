NOTÍCIAS

Nova Iguaçu reforça vacinação contra o sarampo durante Campanha de Multivacinação

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Nova Iguaçu reforça vacinação contra o sarampo durante Campanha de Multivacinação

Nova Iguaçu reforça vacinação contra o sarampo durante Campanha de Multivacinação




A Campanha de Multivacinação segue acontecendo em Nova Iguaçu. Moradores de 11 meses a 59 anos podem procurar uma das 62 Clínicas da Família do município para verificar a situação vacinal e receber a dose indicada. Profissionais de saúde também fazem parte do público que pode ser imunizado.

A medida busca ampliar a proteção da população contra o sarampo, doença altamente contagiosa. Nova Iguaçu não registra casos da doença, mas a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter a vacinação em dia, especialmente entre crianças, para evitar o surgimento e a disseminação de casos.

A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola. Até o momento, Nova Iguaçu aplicou 3.819 doses de D1 e 2.791 doses de D2 do imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os pais e responsáveis a aproveitarem a Campanha de Multivacinação para conferir a caderneta das crianças e garantir que todas as vacinas previstas para cada faixa etária estejam atualizadas. Manter o calendário vacinal em dia é uma das principais formas de prevenir doenças e proteger não apenas a criança, mas toda a comunidade.

Entre os principais sintomas do sarampo estão febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse seca e irritação nos olhos. Em caso de suspeita da doença, a orientação é procurar atendimento na unidade de saúde mais próxima.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com CPF. Os moradores podem consultar os endereços e horários de funcionamento das Clínicas da Família no site da Prefeitura de Nova Iguaçu. Confira as unidades de saúde: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/unidades/

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Alunos da Vila Olímpica de Ramos participam de desafio para quebrar recorde mundial de embaixadinhas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Seis países entram em ação para conciliar esporte e combate às mudanças climáticas – Divulgação/Prefeitura Cinquenta alunos da Vila Olímpica de Ramos, administrada pela Secretaria Municipal de Esportes do Rio, vão participar do desafio global para quebrar o recorde de embaixadinhas simultâneas. A ação acontece no sábado, a partir das 13h30, como parte da campanha […]
NOTÍCIAS

Prefeitura de Sorocaba convoca mais 50 candidatos aprovados em concurso público da Guarda Civil Municipal – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

27 de janeiro de 2025 17:01 Por: Michelle Alves A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Recursos Humanos (SERH), convocou candidatos aprovados no concurso público Edital nº 01/2023, para o preenchimento imediato de mais 50 vagas do cargo de Guarda Civil Municipal (GCM) Segunda Classe. Destas, 10 vagas são destinadas às candidatas do […]
NOTÍCIAS

GCM detém dupla acusada de furto qualificado na Avenida Dom Aguirre – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

9 de março de 2025 11:16 Por: Secom A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, deteve, na manhã de sábado (8), um homem de 40 anos, e um adolescente de 15, acusados de furto qualificado de fiação elétrica na Avenida Dom Aguirre. Uma equipe realizava patrulhamento nas proximidades do Parque Porto das Águas, quando foi […]