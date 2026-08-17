Nova Iguaçu reforça vacinação contra o sarampo durante Campanha de Multivacinação

A Campanha de Multivacinação segue acontecendo em Nova Iguaçu. Moradores de 11 meses a 59 anos podem procurar uma das 62 Clínicas da Família do município para verificar a situação vacinal e receber a dose indicada. Profissionais de saúde também fazem parte do público que pode ser imunizado.

A medida busca ampliar a proteção da população contra o sarampo, doença altamente contagiosa. Nova Iguaçu não registra casos da doença, mas a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter a vacinação em dia, especialmente entre crianças, para evitar o surgimento e a disseminação de casos.

A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola. Até o momento, Nova Iguaçu aplicou 3.819 doses de D1 e 2.791 doses de D2 do imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os pais e responsáveis a aproveitarem a Campanha de Multivacinação para conferir a caderneta das crianças e garantir que todas as vacinas previstas para cada faixa etária estejam atualizadas. Manter o calendário vacinal em dia é uma das principais formas de prevenir doenças e proteger não apenas a criança, mas toda a comunidade.

Entre os principais sintomas do sarampo estão febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse seca e irritação nos olhos. Em caso de suspeita da doença, a orientação é procurar atendimento na unidade de saúde mais próxima.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento oficial com CPF. Os moradores podem consultar os endereços e horários de funcionamento das Clínicas da Família no site da Prefeitura de Nova Iguaçu. Confira as unidades de saúde: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/unidades/