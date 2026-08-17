Sol e calor voltam a Santa Catarina, mas tempo deve mudar ao longo da semana

Foto: Jaqueline Noceti/Arquivo/Secom GOVSC

Santa Catarina começa a semana com tempo mais estável, depois de dias de chuva intensa e temporais em diferentes regiões. A segunda-feira (17) será marcada pelo retorno do tempo firme e pela elevação das temperaturas, mas a previsão indica novas mudanças ao longo da semana. Entre quinta (20) e sexta-feira (21), a formação de um novo sistema frontal no Rio Grande do Sul pode favorecer a ocorrência de temporais nas áreas de Santa Catarina próximas à divisa com o estado gaúcho.

Nesta segunda-feira (17), o tempo permanece firme no Grande-Oeste e nos Planaltos. No Litoral, a circulação marítima perde força e o sol aparece entre poucas nuvens. Ainda podem ocorrer chuvas passageiras e de baixa intensidade nas primeiras horas da manhã e no início da noite. À tarde, as temperaturas podem superar os 30 °C no Grande-Oeste e no Litoral Sul. Nas demais regiões, as máximas ficam entre 18 °C e 21 °C. Não há risco para ocorrências atmosféricas.

O mar permanece agitado durante a madrugada, mas agitação perde força ao longo do dia. O risco é moderado para atividades relacionadas à navegação e à pesca

Na terça-feira (18), o calor aumenta em Santa Catarina. As temperaturas podem superar os 32 °C no Grande-Oeste, Litoral Norte, Baixo Vale do Itajaí e Litoral Sul. Nas demais regiões, as máximas se aproximam dos 30 °C. As mínimas também ficam elevadas para a época do ano, variando entre 20 °C e 23 °C na maior parte do Estado e podendo chegar pontualmente a 25 °C no Litoral Sul.

O risco é moderado para desconforto térmico, desidratação e agravamento de doenças cardiorrespiratórias. A orientação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde.

Na quarta-feira (19), o tempo começa firme, com variação de nuvens em todas as regiões. Entre o fim da manhã e o início da tarde, há possibilidade de chuvas isoladas no Grande-Oeste e no Planalto Sul, com baixo risco para alagamentos pontuais. A nebulosidade reduz a elevação das temperaturas, que ficam abaixo dos 25 °C no Grande-Oeste e Litoral Sul e variam entre 26 °C e 28 °C nas demais áreas.

Nova mudança no tempo é esperada para o fim da semana

Entre quinta (20) e sexta-feira (21), um novo sistema frontal começa a se organizar no Rio Grande do Sul. A formação desse sistema aumenta as condições para temporais nas áreas de Santa Catarina próximas à divisa com o estado gaúcho. Neste momento, o risco é baixo para ocorrências relacionadas a alagamentos pontuais.

A Defesa Civil acompanha a evolução do sistema e reforça que a população deve permanecer atenta às atualizações meteorológicas. Os avisos podem ser atualizados conforme a previsão evoluir nos próximos dias.

Prevenção deve fazer parte da rotina

Mesmo com o retorno do tempo firme, a Defesa Civil reforça que a prevenção deve fazer parte da rotina. As condições meteorológicas podem mudar rapidamente, por isso é importante conhecer os riscos da região onde se vive, observar sinais de movimentação em encostas e acompanhar os alertas oficiais.

Durante períodos de chuva forte, a população deve evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar ruas, pontes ou rios com água corrente e manter distância de encostas. Em caso de temporais com raios e ventos fortes, a orientação é procurar abrigo em local seguro e permanecer longe de árvores, estruturas metálicas e áreas abertas.

A população pode acompanhar os alertas e as informações oficiais da Defesa Civil de Santa Catarina. Em situações de emergência, os contatos são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros Militar.