Vacinação contra dengue para público de 10 a 14 anos continua disponível nas 33 UBSs – Agência de Notícias

Sorocaba mantém à disposição do público de 10 a 14 anos, de segunda a sexta-feira, a vacina contra a dengue Qdenga, da fabricante japonesa Takeda, nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade para primeira e segunda dose.

Até o momento, tomaram a primeira dose 26.712 crianças e adolescentes, o que representa 44,9% do público-alvo. Já a segunda dose teve 14.480 aplicações, sendo 24,3% do público total.

Importante: pacientes imunossuprimidos não devem se vacinar, devido à contraindicação. Outra orientação é a necessidade de respeitar um intervalo de seis meses, caso o munícipe tenha contraído dengue. A segunda dose deve ser recebida somente após 90 dias da primeira aplicação.

Vale lembrar que de 22 de julho a 4 de agosto houve uma ampliação temporária de faixa etária para o público de 4 a 59 anos, mas sem previsão de retomada no momento.