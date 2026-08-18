Trânsito na Serra do Faxinal será liberado no sistema Pare e Siga a partir desta terça-feira

Retomada do tráfego contempla somente veículos leves e possui horários pré-definidos. Foto: Secom GOVSC

A partir desta terça-feira, 18 de agosto, o trânsito será retomado na Serra do Faxinal, em Praia Grande, no extremo-sul catarinense. A rodovia volta a receber o tráfego, porém com horários pré-definidos, restrição de porte de veículos e com normas especiais para garantir a segurança viária. Conforme a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), o trânsito será permitido somente para veículos leves. Ou seja, o trânsito de veículos pesados segue proibido.

A obra de pavimentação da Serra do Faxinal concentra-se atualmente no Morro dos Cabritos, um dos trechos mais íngremes e que exigiu soluções especiais de engenharia. As equipes realizaram avanços na nova infraestrutura de concreto e, neste mês de agosto, concluíram essa pista que permite a reabertura parcial.

A conclusão dessa etapa permite a retomada do trânsito em segurança com o sistema Pare e Siga. Fique atento à programação de abertura do tráfego:

Segunda a sexta-feira

Abertura das 7h30 às 8h30 e das 16h30 às 17h30

Sábado

Abertura das 7h30 às 8h30 e das 11h às 12h

Domingo

Interditada

A SIE reforça que a Serra do Faxinal segue em obras e com circulação de profissionais e maquinário, o que demanda cuidados adicionais na circulação de veículos. Motoristas que passarem pelo trecho devem estar atentos à sinalização e orientação das equipes.

Durante os períodos de abertura, o trânsito funcionará no esquema Pare e Siga a fim de garantir a segurança de usuários e trabalhadores.

Além disso, informa que a abertura do trânsito pode ser suspensa temporariamente em caso de condições climáticas desfavoráveis, como chuva forte e neblina.