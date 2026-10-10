Cena Musical, da TV Brasil, apresenta show da Banda Jazz das Minas

Por MRNews



O programa Cena Musical recebe a banda Jazz das Minas para uma performance exclusiva nesta terça-feira (6), às 22h, na TV Brasil. O grupo pop jazzística de terreiro é formado inteiramente por mulheres no palco e na coxia. A proposta valoriza grandes personalidades da música negra no mundo.

Sob a direção musical da aclamada pianista, cantora e compositora Ifátókí Maíra Freitas, o projeto conta com arranjos rebuscados e cheios de swing, misturando estilos com a ancestralidade. Gravado em setembro no Espaço Cultural BNDES, o show inédito Ayé Òrun pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no YouTube do canal.

“A gente só conta com mulheres em todos os postos de trabalho. Isso faz uma diferença grande para quem é mulher. É um espaço nosso com modo de fazer e olhar para a música feminino. É um clima de cooperação e acolhimento”, comenta Ifátókí Maíra Freitas, filha do bamba Martinho da Vila. Reino Unido vai monitorar dispositivos médicos baseados em IA Belga que descobriu menor partícula do universo recebe Nobel da Física

A banda pede licença para recriar o que chamam de Jazz de Terreiro, prestando homenagem a mulheres de referência da música preta brasileira e internacional. O trabalho remete a divas com vozes potentes como Nina Simone, Elza Soares, Dona Ivone Lara e Alcione. Também recorda cantigas e pontos de umbanda e candomblé, em um show dançante para se emocionar e lavar a alma.

Ifátókí Maíra Freitas explica a dinâmica da performance. “O show do Jazz das Minas é para transcender, observar com calma, aprofundar na música e deixar os sentimentos invadirem. É mergulhar nessa sonoridade feminina e ancestral”, afirma.

O repertório da apresentação combina obras autorais compostas pelas próprias integrantes do grupo com hits como as músicas O que É o Amor, de Arlindo Cruz, e O Show Tem que Continuar, clássicos do cancioneiro nacional.

A banda para o espetáculo é formada por Ifátókí Maíra Freitas – (piano e voz), Monica Avila (sax e flauta), Katia Preta (trombone), Sara Leite (trompete), Flavia Belchior (bateria), Rapha Morret (percussão), Samara Libano – (violão), Cris Ariel (guitarra) e Paula Pardon (baixo).

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A produção comandada pela jornalista e cantora Bia Aparecida tem direção de Waldecir de Oliveira. Na nova temporada, o Cena Musical traz depoimentos dos convidados e bastidores das gravações. A sequência reúne shows de ícones como Roberto Menescal, entre outros astros da música do país.

Sobre a produção

Lançado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que leva ao público performances inéditas da música nacional. Desde 2017, os shows são gravados no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro. As apresentações podem ser acompanhadas no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora pública. A atração tem horário alternativo aos sábados, às 23h.

A produção exibe espetáculos que revelam e celebram a diversidade e a riqueza da sonoridade brasileira. O comando da atual temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora do canal público. Na nova leva de episódios, a atração exibe performances exclusivas de personalidades de vários gêneros. Waldecir de Oliveira faz a direção artística do programa.

“Estou muito feliz em celebrar a estreia de uma nova temporada do Cena Musical na TV Brasil. É muito especial apresentar um programa que acredita na força e na diversidade da música nacional e abre espaço, de forma democrática, para diferentes sons, sotaques, histórias e gerações”, conta Bia Aparecida.

A apresentadora considera a música uma das maiores riquezas culturais do país. “Ela é sofisticada, inventiva e profundamente conectada com quem somos. Os convidados mostram a grandeza e a diversidade desse cenário. O programa Cena Musical é esse lugar de encontro, descoberta e celebração da nossa cultura e estou bem animada para dividir essa nova temporada com o público”, completa.

Diretor artístico da atração, Waldecir de Oliveira explica a proposta da nova temporada. “O Cena Musical reafirma a sua importância como um espaço plural e necessário para a música brasileira. O programa amplia a visibilidade de artistas de diferentes regiões, estilos e trajetórias para valorizar a riqueza cultural do país e fortalecer a circulação da produção nacional para novos públicos”, afirma.

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Serviço

Cena Musical – terça, dia 6/10, às 22h, na TV Brasil

Cena Musical – reprise – terça, dia 6/10, para quarta, dia 7/10, às 4h, na TV Brasil

Cena Musical – reprise – sábado, dia 10/10, às 23h, na TV Brasil

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