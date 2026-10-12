Prefeitura reforça ação de limpeza no Parque das Águas e em outros pontos da cidade nesta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa intensifica, nesta terça-feira (6), as ações de limpeza e manutenção urbana em diferentes regiões de João Pessoa. Entre as atividades realizadas pelas equipes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) estão serviços de varrição, capinação, roçagem, remoção de resíduos e, ainda, intervenções em pontos que necessitam de atenção especial, como o Parque das Águas, nascente do Rio do Cabelo, em Mangabeira.

Outra frente de trabalho conta com a equipe aquática, que está promovendo a remoção de lixo e outros resíduos que estejam comprometendo a região da nascente do Rio do Cabelo, no Parque das Águas, em Mangabeira. A ação tem como objetivo contribuir para a conservação do espaço e a manutenção das condições ambientais do local. Assim como, todos os dias, a Autarquia está com equipes atuando na região da Orla, com varrição do calçadão, ciclovias e ciclofaixas, como também, catação na faixa de areia, coleta domiciliar e lavagem de papeleiras, contêineres e caixas.

Trabalho – Os agentes de limpeza seguem também com atividades de capinação e roçagem em localidades como Perimetral Sul, Bancários, Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe, Mangabeira, Avenida Gouveia Nóbrega, no Roger, Água Fria, Avenida Nina Lima, no Cordão Encarnado, Costa do Sol, Portal do Sol, Valentina, Manaíra e Distrito Industrial.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destaca que a Autarquia atua diariamente em diversas frentes para garantir a manutenção e a limpeza dos espaços públicos. “Estamos atuando em várias frentes, diariamente, com equipes distribuídas por diferentes regiões da cidade, atendendo desde os serviços de limpeza e manutenção até situações que exigem uma intervenção específica. Mas é importante reforçar que esse trabalho precisa contar também com a colaboração da população. A gente faz sempre esse apelo para que as pessoas não descartem resíduos de forma irregular e utilizem corretamente os serviços disponibilizados pela EmluRjp. A cidade limpa é uma responsabilidade de todos”, reforça Ricardo Veloso.

Além dessas ações de zeladoria, a EmlurJP segue normalmente com a programação do Cata-Treco, da coleta domiciliar e do recolhimento de materiais descartados de forma irregular em vias e espaços públicos da Capital. Para protocolar alguma demanda específica, o cidadão deve acionar o órgão através do Aplicativo João Pessoa na Palma da Mão.