IFSP lança Repositório Institucional no dia 30 de outubro – IFSP

Plataforma permitirá divulgação de produção cultural, acadêmica e científica de toda a comunidade

A partir do dia 30 de outubro, toda a comunidade do IFSP passará a contar com uma plataforma que reunirá trabalhos científicos, acadêmicos e culturais de servidores e estudantes: o Repositório Institucional do IFSP (RI-IFSP).

O repositório receberá obras, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e outras produções científicas e culturais. Servidores e estudantes poderão realizar o arquivamento das suas próprias obras.

A coordenadora de Bibliotecas, Andréa Garcez de Oliveira, explica que não será necessário realizar uma nova avaliação do material submetido, uma vez que as produções científicas já foram previamente avaliadas por uma banca examinadora; já as produções culturais receberam o ISSN.

A iniciativa tem por objetivo reunir, preservar e dar visibilidade à produção científica, acadêmica e cultural da comunidade do IFSP, valorizando os estudantes e os servidores.

Com a ação, o IFSP amplia as estratégias institucionais de organização, preservação e disseminação da produção acadêmica e científica do Instituto, além de fortalecer o compromisso do IFSP com a democratização do acesso ao conhecimento, uma vez que o repositório pode ser acessado virtualmente por qualquer interessado em todas as partes do mundo.

Lançamento

O lançamento do Repositório Institucional do IFSP será realizado no dia 30 de outubro de 2026 no auditório da Reitoria do IFSP. O evento é aberto aos interessados.

A programação contará com palestras sobre o impacto da transparência e do acesso à informação na era digital; a importância da constituição de um Repositório Institucional e do trabalho em Rede; e RI como fonte primária para o GoPG.

As vagas são limitadas e a inscrição é obrigatória. Inscreva-se aqui.