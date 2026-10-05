Nova Iguaçu abre inscrições para o projeto Mamãe Presente

Sabrina Matos foi uma das gestantes contempladas pelo projeto em edições anteriores

Gestantes de Nova Iguaçu podem se inscrever até quinta-feira (8) no projeto Mamãe Presente, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). A iniciativa atende mulheres de todas as idades, a partir da 12ª semana de gravidez, com acolhimento, orientações sobre a maternidade e acompanhamento durante a gestação. Para participar, basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência.

Integrado ao Programa PIPAS (Primeira Infância Protegida da Assistência Social), o projeto promove encontros semanais com rodas de conversa e palestras sobre a gestação, os cuidados com o bebê e a maternidade. As atividades também abordam a importância da presença materna e do fortalecimento dos vínculos familiares desde os primeiros meses de vida da criança.

Ao final dos quatro encontros, as participantes recebem o kit Mamãe Presente, composto por uma bolsa com roupas e produtos de higiene para o bebê, além de uma banheira. As gestantes também têm direito a um ensaio fotográfico para registrar esse período.

Turma intensiva e acompanhamento pós-parto

Gestantes em estágio avançado da gravidez que tenham dificuldade para comparecer presencialmente podem consultar a direção do CRAS sobre a possibilidade de participar de uma turma intensiva. A modalidade inclui encontros on-line e permite que mulheres próximas ao parto, por exemplo, acompanhem as atividades.

Para receber o kit, é necessário participar e interagir durante os encontros virtuais, acompanhando as orientações da equipe do projeto.

O acompanhamento continua após o nascimento. Com a chegada do bebê, a criança passa a ser atendida pelo PIPAS, que dá sequência às ações de proteção social e fortalecimento dos vínculos familiares iniciadas durante a gestação.

Mulheres que ainda não possuem Cadastro Único também podem fazer o registro no próprio CRAS e, em seguida, realizar a inscrição no projeto.