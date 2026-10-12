SEMEC abre Processos Seletivos: Inscrições abertas até 14 de outubro

Por MRNews



A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), anunciou a abertura de dois Processos Seletivos Simplificados para reforçar o quadro de profissionais da Rede Municipal de Ensino. As seleções buscam atender às demandas dos Centros de Educação Infantil (ECEIs) e das escolas municipais, tanto na zona urbana quanto na rural, durante o ano letivo de 2027, com possibilidade de prorrogação para 2028.

As inscrições já estão abertas, são totalmente gratuitas e podem ser realizadas exclusivamente pela internet até as 23h59 do dia 14 de outubro de 2026 (horário oficial de MS).

As oportunidades estão divididas em dois editais estratégicos para o funcionamento das unidades escolares:

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Apoio Operacional e Educação Infantil (Edital nº 023/2026)

Voltado para o suporte diário no ambiente escolar e nos centros infantis, com jornada de 40 horas semanais e remuneração de um salário mínimo nacional vigente:

Auxiliar de Educação Infantil: Exige ensino médio completo e atua diretamente no cuidado, segurança e desenvolvimento pedagógico e lúdico de bebês e crianças.

Merendeira: Exige ensino fundamental incompleto e é responsável pelo preparo, higienização e distribuição das refeições dos alunos.

Agente Operacional: Exige ensino fundamental incompleto para atuação em serviços de limpeza, conservação, organização e apoio logístico nas escolas.

Inclusão e Acessibilidade (Edital nº 024/2026)

Focado no fortalecimento da Educação Especial na rede municipal de ensino:

Profissional de Apoio Escolar: Exige ensino médio completo e salário conforme a legislação vigente para uma jornada de 40 horas semanais. O profissional atua acompanhando estudantes público-alvo da Educação Especial, garantindo auxílio na locomoção, rotina escolar e processo de aprendizagem em conjunto com os professores.

Como participar das seleções?

Todo o procedimento inicial de cadastro e escolha do cargo ocorre online no portal oficial de seleções: bonito.seletivo.genesis.tec.br. Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma função.

Além disso, os certames garantem a inclusão por meio de cotas reservadas: 20% das vagas são destinadas a candidatos negros, pardos e indígenas, e 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCD).

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É importante que os candidatos fiquem atentos às particularidades no envio dos títulos de cada seleção:

Para Auxiliar, Merendeira e Agente Operacional (Edital nº 023/2026): A documentação de escolaridade e os certificados de títulos devem ser anexados digitalmente no próprio site de inscrição até 14 de outubro. A relação preliminar dos classificados será divulgada em 27 de outubro.

Para Profissional de Apoio Escolar (Edital nº 024/2026): A inscrição online vai até 14 de outubro. Contudo, a entrega presencial dos títulos e comprovantes deverá ser realizada nos dias 15 e 16 de outubro, das 07h às 13h, na sede da SEMEC (Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 829, 1º andar). O resultado preliminar será publicado em 30 de outubro.

Confira os Editais na Íntegra

Para conferir todos os detalhes sobre atribuições dos cargos, quadros de pontuação de títulos, modelos de formulários de recursos e cronogramas completos, acesse os documentos disponíveis abaixo: