Prêmio Carolina Bori busca jovens cientistas de todo o País – IFSP

Estudantes do Ensino Médio e da Graduação podem concorrer a seis prêmios de até R$ 13 mil; inscrições seguem abertas até 30 de outubro

Com o intuito de reconhecer e incentivar jovens cientistas, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) recebe, até 30 de outubro, inscrições para a 8ª edição do Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher, dedicada neste ano à categoria “Meninas na Ciência”.

Podem participar estudantes regularmente matriculadas no Ensino Médio ou em cursos de Graduação de instituições brasileiras que tenham desenvolvido projeto ou atividade de iniciação científica, com acompanhamento de professor ou orientador, ou que tenham se destacado em outras experiências científicas, como feiras, olimpíadas, projetos de pesquisa, atividades de divulgação científica e iniciativas similares.

Serão selecionadas seis jovens cientistas: três estudantes do Ensino Médio e três da Graduação, distribuídas entre as áreas de Humanidades; Biológicas e Saúde; e Engenharias, Exatas e Ciências da Terra.

As vencedoras do Ensino Médio receberão R$ 10 mil, enquanto as estudantes da Graduação serão premiadas com R$ 13 mil, além de troféu.

A experiência, no entanto, não termina com a premiação. As seis escolhidas terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos durante a 79ª Reunião Anual da SBPC, que será realizada em julho de 2027, em João Pessoa (PB), e participarão de uma mentoria exclusiva com pesquisadores de reconhecida trajetória, ampliando as possibilidades de aprendizado, intercâmbio e desenvolvimento acadêmico.

Incentivo para quem está começando

Criado pela SBPC em 2019, o Prêmio Carolina Bori alterna, a cada edição, as categorias “Mulheres Cientistas” e “Meninas na Ciência” e já reconheceu 45 pesquisadoras.

Nesta edição, a proposta é identificar jovens que, ainda no início de sua formação, já demonstrem curiosidade científica, criatividade, capacidade de investigação e interesse em construir uma trajetória ligada à ciência.

Na última edição voltada às “Meninas na Ciência”, realizada em 2024, foram registradas 765 inscrições válidas, um crescimento de 71,5% em relação a 2022. O aumento reflete a expansão do interesse pela iniciativa e também a presença cada vez maior de jovens pesquisadoras em diferentes regiões e áreas do conhecimento.

Como participar

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelas próprias candidatas, exclusivamente pelo formulário online, até 30 de outubro de 2026.

Entre os documentos solicitados estão mini-biografia de até 500 caracteres, currículo atualizado na Plataforma Lattes e carta de recomendação de professor ou orientador que conheça diretamente a atuação da estudante e possa apresentar evidências de seu envolvimento, desempenho, habilidades e potencial para seguir uma trajetória científica.

A candidata também deverá apresentar informações sobre o projeto ou atividade científica desenvolvida, incluindo resumo e justificativa, objetivos, métodos, resultados e conclusões, deixando clara sua própria participação no trabalho.

No caso de candidaturas relacionadas à participação de destaque em feiras ou olimpíadas científicas, deverá ser anexada documentação que comprove a participação e o desempenho da estudante.

Quem participou de edições anteriores de “Meninas na Ciência” e não foi contemplada pode se candidatar novamente, desde que atenda aos requisitos desta edição e esteja regularmente matriculada no Ensino Médio ou na Graduação.

O que será avaliado

As candidaturas serão analisadas por uma Comissão Julgadora, que levará em consideração a qualidade e a consistência do projeto ou da atividade científica, criatividade e originalidade, compreensão e aplicação do método científico, participação e protagonismo da estudante, desempenho em atividades científicas, iniciativa, habilidades, interesse e potencial para uma trajetória na ciência.

A premiação também busca ampliar a diversidade e a representatividade na ciência brasileira, estimulando a participação de meninas e mulheres negras, indígenas, transgêneras e transexuais, além de estudantes de diferentes regiões e contextos sociais do País.

A diversidade regional e sociocultural será considerada pela Comissão Julgadora, com atenção à valorização de jovens de diferentes realidades e de grupos historicamente sub-representados nos grandes centros acadêmicos.

As seis vencedoras serão anunciadas até 15 de janeiro de 2027.

A cerimônia de premiação será realizada em 11 de fevereiro de 2027, data em que se celebra o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, em evento especial com transmissão ao vivo pelo canal da SBPC no YouTube.

Serviço

Inscrições: até 30 de outubro de 2026

Premiação: R$ 10 mil para Ensino Médio e R$ 13 mil para Graduação

Vencedoras: seis estudantes, três de cada nível de ensino

Resultado: até 15 de janeiro de 2027

Premiação: 11 de fevereiro de 2027

Todas as informações sobre as regras de participação estão disponíveis no EDITAL DO PRÊMIO. Para mais informações, visite o site da SBPC ou entre em contato pelo e-mail .

Fonte: SBPC