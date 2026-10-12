ENTRETENIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 44/2026 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DA NÓBREGA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 2026TR000654, ORIUNDO DA EMENDA Nº 2026EM002212.

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Por MRNews

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 e pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada:

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender às necessidades da Escola Municipal João Alves da Nóbrega, com recursos do Convênio nº 2026TR000654, oriundo da Emenda nº 2026EM002212.

DATA DE ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia 07/10/2026 às 08h (horário de Brasília)

Regulariza CG permite parcelar débitos em até 16 vezes com desconto de 25% – CGNotícias

Prefeitura avança na recuperação de pontes na área rural de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Até dia 21/10/2026 às 08h (horário de Brasília)

ABERTURA DAS PROPOSTAS:

Dia 21/10/2026 às 08:30h (horário de Brasília)

Líder em funcionamento da máquina pública; Entenda o que torna Campo Grande a número um do Centro-Oeste  – CGNotícias

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO N° 02/2026 – Credenciamento de Leiloeiro Público Oficial, pessoa física, para a preparação, organização e condução de licitação na modalidade Leilão Público, destinado à alienação de bens imóveis e móveis inservíveis pertencentes ao patrimônio do Município de Bonito/MS, com o percentual de 5% (cinco por cento) sobre os valores arrematados. – Prefeitura Municipal de Bonito

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 21/10/2026 às 09h (horário de Brasília)

Local: Plataforma BLL Compras – https://bll.org.br/

Código Registro Informação: D9F2014895971E8B1ADC109D2B428FCA901CB906.
RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.

 

Bonito/MS, 05 de outubro de 2026.

Assinado na Autorização

Elcio da Silva Casanova

Secretário Municipal de Administração e Finanças.

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