Breaking movimenta jovens de Campo Grande com aulas gratuitas da Sejuv – CGNotícias

Por MRNews



Jovens a partir de 12 anos podem participar gratuitamente de aulas de breaking oferecidas pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), por meio da Prefeitura de Campo Grande. As atividades são realizadas semanalmente, às quintas-feiras e aos sábados, em dois pontos da Capital.

Além dos movimentos da dança, as aulas trabalham musicalidade, criatividade e outros elementos da cultura Hip Hop. A proposta também estimula a convivência, a disciplina e a interação entre os participantes.

Às quintas-feiras, os encontros começam às 19h, na Breaking School, localizada na Rua Taumaturgo, nº 114, no Aero Rancho. Aos sábados, as atividades começam às 15h30, no Parque Ayrton Senna.

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As aulas são conduzidas pelos professores Kadu e Bella. Para Bella, o breaking reúne diferentes possibilidades de desenvolvimento para os jovens, tanto no aspecto físico quanto na criatividade e na convivência.

“O Breaking é completo para os jovens. Fortalece o corpo todo, melhora equilíbrio, flexibilidade e tira do sedentarismo. Ensina a improvisar, criar seu próprio estilo e ter mais musicalidade e raciocínio rápido. Cria senso de família, respeito, disciplina e afasta da rua, dando propósito através da cultura Hip Hop.”

A atividade também cria espaço para que os participantes desenvolvam sua própria expressão dentro da dança, enquanto conhecem elementos da cultura Hip Hop e convivem com outros jovens.

Serviço

Aulas de Breaking

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Dias: Quinta-feira (19h às 20h40) e Sábado (15h30 às 17h)

#ParaTodosVeem: A imagem de capa mostra dançarinos de street dance se apresentando em palco com painel de LED “Vale das Ruas” ao fundo.