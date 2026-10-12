GCM prende homem por tráfico de drogas na região do São Bento – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba prendeu em flagrante na noite de segunda-feira (6), um homem de 23 anos de idade, suspeito de tráfico de entorpecentes. Ele foi abordado por equipe que realizava patrulhamento preventivo nas proximidades de escola municipal no Parque São Bento, Zona Norte da cidade.

Por volta das 21h25, os guardas avistaram o indivíduo parado na esquina da Rua Alcino Oliveira Rosa, carregando mochila. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu em direção a uma área de mata nas proximidades da unidade escolar.

Os GCMs realizaram o acompanhamento e alcançaram o suspeito. Durante a abordagem, ele apresentou resistência, mas acabou contido. Na mochila havia 62 porções de crack, oito frascos de lança-perfume, R$ 6 em dinheiro e um rádio transmissor.

O homem foi conduzido ao Plantão da Polícia Civil, onde o delegado, após tomar conhecimento dos fatos, ratificou a prisão em flagrante feita pela GCM, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. O acusado permaneceu preso, à disposição da Justiça.