CAPES realiza treinamento sobre o Portal de Periódicos em edição especial para o IFSP – IFSP

Atividade integra a programação da X Semana do Livro e da Biblioteca do Campus Capivari e será realizada no dia 22 de outubro

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) realiza, no dia 22 de outubro, das 19h às 20h50, um treinamento sobre o seu Portal de Periódicos, em edição especial voltada ao IFSP. A atividade integra a programação da X Semana do Livro e da Biblioteca (SELIBI) do Campus Capivari e é voltada à comunidade acadêmica e a todas as pessoas interessadas em ampliar seus conhecimentos sobre ferramentas de pesquisa e acesso à informação científica.

Considerado uma das principais ferramentas de acesso à produção científica no Brasil, o Portal de Periódicos da CAPES reúne um amplo acervo de periódicos científicos, bases de dados, livros, normas e outros conteúdos acadêmicos. O acesso é disponibilizado a instituições de ensino e pesquisa participantes, como o IFSP.

Durante a formação, os participantes poderão conhecer as principais funcionalidades e recursos da plataforma, incluindo o conceito e a abrangência do Portal de Periódicos, as instituições participantes, o acesso por meio da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), os procedimentos para inscrição em treinamentos, os diferentes tipos de busca e as orientações para obtenção de certificados.

A iniciativa faz parte da programação da X SELIBI e busca contribuir para o fortalecimento da pesquisa e do acesso à informação científica no âmbito do IFSP, oferecendo à comunidade acadêmica orientações para o uso mais eficiente dos recursos disponíveis no Portal.

Como participar

As inscrições para o treinamento devem ser realizadas diretamente no site do Portal de Periódicos da CAPES. Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma, realizar o login e solicitar a participação na área “Treinamentos” > “Calendário”.

Passo a passo para inscrição

Acesse o Portal de Periódicos da CAPES: periodicos.capes.gov.br

Identifique-se: clique em “Entrar”, no canto superior direito, e faça o login utilizando uma das opções disponíveis: Gov.br, ORCID ou CAPES.

Acesse a área de treinamentos: após o login, procure a opção “Treinamentos” e consulte o “Calendário” para localizar a atividade destinada ao IFSP.

Solicite a inscrição: selecione o treinamento e siga as orientações apresentadas pela plataforma.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Campus Capivari pelo e-mail

Confira aqui todo o passo a passo ilustrado para se inscrever.