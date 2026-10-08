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Bonito recebe Tendél neste sábado com entrada gratuita – Prefeitura Municipal de Bonito

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Bonito recebe neste sábado (10) o Tendél, evento que será realizado na Praça da Rádio, a partir das 16h. Com apoio da Prefeitura de Bonito, a programação terá entrada gratuita no espaço Arena e contará com show de Lucas & Higor.

A realização do evento também deve refletir na economia do município. Com a expectativa de receber moradores e visitantes, a programação amplia a demanda por serviços de alimentação, hospedagem, transporte e comércio, além de abrir oportunidades de trabalho para profissionais envolvidos direta e indiretamente na realização e no atendimento ao público. O resultado é o fortalecimento de atividades que contribuem para a geração de emprego e renda em Bonito.

O Tendél nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2023, em uma região com forte tradição na música sertaneja. Em 2024, o projeto ampliou sua projeção ao chegar a Barretos, onde realizou uma apresentação no Rancho AgroPlay.

A Tendél Entretenimento foi criada com o propósito de desenvolver eventos e experiências diferenciadas, com foco em organização, inovação e qualidade.

Domingo tem Happyzinho na Praça da Rádio

A programação segue no domingo (11), com o Happyzinho, também com apoio da Prefeitura de Bonito e entrada gratuita. O evento será realizado na Praça da Rádio, a partir das 16h, e terá como atração musical o Samb404 e convidados.

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