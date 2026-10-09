NOTÍCIAS

Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais bate recorde com quase 2 mil amostras inscritas

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais bate recorde com quase 2 mil amostras inscritas

O 23º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais bateu recorde de participação. Promovida pela Emater-MG, a competição recebeu 1.982 amostras de cafés neste ano e se consolida como uma das principais premiações do país.

Os números reforçam a presença da agricultura familiar na produção de cafés de qualidade em Minas Gerais. Levantamento realizado pela Emater-MG mostra que 73% das propriedades participantes do concurso possuem até 10 hectares. As amostras são provenientes das quatro principais regiões produtoras do estado: Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas.

O concurso é dividido em duas categorias: Café Natural e Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado. Na edição de 2026, as amostras já passaram pela análise física e estão sendo submetidas à avaliação sensorial, etapa que considera características como aroma, sabor, acidez, corpo e equilíbrio da bebida.

Metodologia internacional

Ao final da etapa sensorial, serão classificadas 240 amostras, que seguirão para a próxima fase da competição. Para avançar, os cafés precisam alcançar nota mínima de 85 pontos, em uma escala de 100, conforme a metodologia da Specialty Coffee Association (SCA), entidade que é referência internacional na avaliação de cafés especiais. Na etapa seguinte, serão definidos os finalistas do concurso.

A cerimônia de premiação está prevista para 10 de dezembro, em Belo Horizonte, quando serão anunciados o Grande Campeão Estadual, com o café que obtiver a maior pontuação de toda a competição, e os vencedores regionais de cada categoria.

Nota recorde

Na edição de 2025, o título de Grande Campeão Estadual ficou com o agricultor familiar João Pedro Emerick Ramos, de Alto Jequitibá, na região das Matas de Minas. Seu café, da categoria Cereja Descascado, alcançou 93,2 pontos, a maior nota já registrada na história do concurso até então. Na época, aos 24 anos, o produtor cultivava café em uma área de 20 hectares, com assistência da Emater-MG.

“Desde 2019 a gente começou a mexer com café especial. Lá é tudo agricultura familiar. Sou eu, meus pais, minha irmã. Trabalhamos todos juntos. É muita dedicação, amor, trabalho, carinho. A gente tem que fazer tudo com excelência”, declarou João Pedro após conquistar o título.

Pela vitória, o produtor recebeu premiação de dinheiro do Sistema Sicoob Crediminas. Além disso, os cafés mais bem colocados tiveram a compra garantida pelo Supermercado Verdemar, com valor acima da média do mercado, para comercialização em uma linha especial.

A realização do 23º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais conta com a parceria da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Universidade Federal de Lavras (Ufla), Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe) e Conselho Nacional do Café (CNC). O concurso tem patrocínio do Sistema Sicoob Crediminas, Kaleido Brasil Pro e Supermercados Verdemar.

O regulamento do 23º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais está disponível  neste link.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Sétima edição do ano do “Pedala Sorocaba” reúne famílias e diversos veículos adaptados – Agência de Notícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

A edição do “Pedala Sorocaba”, realizada na manhã deste domingo (6), mais uma vez, reuniu muitas famílias entre os participantes, e também pessoas que vieram com seus veículos adaptados. Assim, entre as bicicletas tradicionais, havia também triciclos, pessoas que optaram por percorrer o trajeto sobre patins e até um triciclo adaptado para levar também o […]
NOTÍCIAS

Programa de reciclagem coleta mais de 1,9 milhão de bitucas de cigarro em Nova Iguaçu

Posted on Author boavistaagora.com.br

Programa de reciclagem coleta mais de 1,9 milhão de bitucas de cigarro em Nova Iguaçu 05 de julho de 2024 Uma bituca de cigarro no chão pode ser considerada um resíduo qualquer. Mas se seu descarte for feito de maneira correta, ela passa a ter um significado enorme para o meio ambiente e para a […]
NOTÍCIAS

Academia da Cidade comemora dois anos com programação especial nesta quinta-feira

Posted on Author boavistaagora.com.br

Festa na orla! A Academia da Cidade, localizada na Praia do Cabo Branco, está de aniversário. E para marcar o segundo ano de inauguração, foi preparada uma programação especial para esta quinta-feira (4), a partir das 18h, com circuito funcional e um aulão de dança aberto à toda população. Desde a entrega, o espaço já […]