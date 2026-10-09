Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais bate recorde com quase 2 mil amostras inscritas

O 23º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais bateu recorde de participação. Promovida pela Emater-MG, a competição recebeu 1.982 amostras de cafés neste ano e se consolida como uma das principais premiações do país.

Os números reforçam a presença da agricultura familiar na produção de cafés de qualidade em Minas Gerais. Levantamento realizado pela Emater-MG mostra que 73% das propriedades participantes do concurso possuem até 10 hectares. As amostras são provenientes das quatro principais regiões produtoras do estado: Cerrado Mineiro, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas.

O concurso é dividido em duas categorias: Café Natural e Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado. Na edição de 2026, as amostras já passaram pela análise física e estão sendo submetidas à avaliação sensorial, etapa que considera características como aroma, sabor, acidez, corpo e equilíbrio da bebida.

Metodologia internacional

Ao final da etapa sensorial, serão classificadas 240 amostras, que seguirão para a próxima fase da competição. Para avançar, os cafés precisam alcançar nota mínima de 85 pontos, em uma escala de 100, conforme a metodologia da Specialty Coffee Association (SCA), entidade que é referência internacional na avaliação de cafés especiais. Na etapa seguinte, serão definidos os finalistas do concurso.

A cerimônia de premiação está prevista para 10 de dezembro, em Belo Horizonte, quando serão anunciados o Grande Campeão Estadual, com o café que obtiver a maior pontuação de toda a competição, e os vencedores regionais de cada categoria.

Nota recorde

Na edição de 2025, o título de Grande Campeão Estadual ficou com o agricultor familiar João Pedro Emerick Ramos, de Alto Jequitibá, na região das Matas de Minas. Seu café, da categoria Cereja Descascado, alcançou 93,2 pontos, a maior nota já registrada na história do concurso até então. Na época, aos 24 anos, o produtor cultivava café em uma área de 20 hectares, com assistência da Emater-MG.

“Desde 2019 a gente começou a mexer com café especial. Lá é tudo agricultura familiar. Sou eu, meus pais, minha irmã. Trabalhamos todos juntos. É muita dedicação, amor, trabalho, carinho. A gente tem que fazer tudo com excelência”, declarou João Pedro após conquistar o título.

Pela vitória, o produtor recebeu premiação de dinheiro do Sistema Sicoob Crediminas. Além disso, os cafés mais bem colocados tiveram a compra garantida pelo Supermercado Verdemar, com valor acima da média do mercado, para comercialização em uma linha especial.

A realização do 23º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais conta com a parceria da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Universidade Federal de Lavras (Ufla), Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe) e Conselho Nacional do Café (CNC). O concurso tem patrocínio do Sistema Sicoob Crediminas, Kaleido Brasil Pro e Supermercados Verdemar.

O regulamento do 23º Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais está disponível neste link.