ENTRETENIMENTO

Juiz é encontrado morto dentro de veículo em chamas no interior de SP

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Por MRNews

O corpo do juiz Gustavo de Castro Campos do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi encontrado carbonizado no banco do motorista de seu carro em chamas, na noite de quarta-feira (7), na zona rural de São João da Boa Vista (SP).

As equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram chamadas para conter o incêndio na Estrada da Fazenda Aliança e encontraram a vítima, de 45 anos, no interior do veículo.

A Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística compareceram ao local para dar início aos levantamentos.

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O caso foi registrado como morte suspeita, com localização e apreensão do veículo pelo 1º Distrito Policial do município.

A apuração será conduzida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São João da Boa Vista, que já solicitou os exames periciais cabíveis, incluindo a perícia necroscópica.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

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