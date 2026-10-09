Equipe de enfermagem do Complexo Hospitalar de Mangabeira realiza treinamento de Ressuscitação Cardiopulmonar

Com o objetivo de fortalecer a segurança do paciente e elevar a qualidade da assistência prestada na unidade, o Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM) está realizando, desde a última quarta-feira (7), um treinamento prático e teórico de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). A capacitação acontece no Auditório da instituição e segue até esta sexta-feira (9).

Ao longo dos três dias de programação, a capacitação contemplará 200 profissionais de enfermagem que atuam nos diferentes setores da unidade. Para garantir a participação de todos sem comprometer a continuidade da assistência hospitalar, as turmas foram organizadas de forma planejada, distribuindo a equipe ao longo do período e respeitando a escala de trabalho de cada setor.

Durante o curso, os profissionais aprimoram as técnicas para a identificação rápida de paradas cardiorrespiratórias e padronizam etapas essenciais, como as massagens cardíacas e o manuseio do desfibrilador, seguindo as orientações dos protocolos oficias da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

“Em uma parada cardiorrespiratória, cada segundo é importante. A padronização das manobras de RCP permite que a equipe reconheça rapidamente a situação, acione o suporte necessário e inicie as intervenções de maneira coordenada e segura. Isso contribui para reduzir o tempo de resposta, diminuir falhas durante o atendimento e aumentar as chances de um desfecho favorável para o paciente” explica a diretora Multiprofissional do CHM, Rosa Cristina Rocha.

“A busca por atualização e o aprimoramento constante das nossas técnicas são fundamentais na assistência à saúde. Procuramos atualizar os protocolos de emergência de forma periódica, permitindo que os profissionais mantenham seus conhecimentos e habilidades atualizados. Além das capacitações programadas, também trabalhamos continuamente com orientações e treinamentos voltados à melhoria dos processos assistenciais e à segurança do paciente. Quando preparamos a nossa equipe para identificar prontamente qualquer situação de risco e agir com precisão e agilidade, garantimos um cuidado muito mais seguro e eficaz, cumprindo o nosso propósito maior, que é salvar vidas”, reforçou a diretora.

Ao longo dos três dias de programação, os profissionais têm a oportunidade de reciclar conhecimentos, reforçar a sincronia em cenários de emergência e praticar condutas atualizadas de suporte à vida. A iniciativa reforça o compromisso do Complexo Hospitalar de Mangabeira com a educação permanente de seus colaboradores e com uma assistência segura, qualificada e humanizada. Investir na capacitação contínua significa preparar os profissionais para responder de maneira rápida e eficiente às situações de emergência, fortalecendo a segurança dos pacientes e a excelência do cuidado oferecido à população.