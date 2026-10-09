Outubro Rosa: Polícia Civil promove ação com caminhada e conscientização sobre autocuidado nesta sexta



Foto: Divulgação/PCRR



A PCRR (Polícia Civil de Roraima) promove nesta sexta-feira, 9, uma ação especial alusiva ao Outubro Rosa. A programação será voltada à promoção da saúde, prevenção e autocuidado entre os servidores. A atividade terá início às 6h30, com concentração em frente à guarita da Cidade da Polícia Civil. Do local, os participantes seguirão em caminhada até a Praça do Mirandinha.

A caminhada inicia às 7h, reunindo servidores e servidoras em mobilização em torno da campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Ao chegarem à Praça, os participantes terão programação preparada especialmente para promover informação, bem-estar, assim como cuidado com a saúde.

Entre as atividades, ocorrerá uma roda de conversa com a médica mastologista Maria Cátia Mendes Rodrigues Gonçalves, que falará sobre autocuidado, prevenção, bem como a importância da atenção à saúde, com foco no câncer de mama. A profissional também é aluna do CFP (Curso de Formação Profissional) para ingresso na instituição, na função de Perita Oficial Criminal.

Além disso, a programação contará ainda com um momento de yoga, conduzido pela oficial investigadora de Polícia Luana Lucena, e sorteio de brindes. A proposta é proporcionar aos servidores uma manhã de integração e cuidado, reforçando a importância de reservar um momento para olhar para a própria saúde.

Participação dos servidores

A delegada-geral da PCRR, Simone Arruda, destacou a importância da participação dos servidores e ressaltou que a iniciativa representa também uma forma de valorizar aqueles que dedicam diariamente seu trabalho à segurança pública.

“A Polícia Civil não atua somente nas atividades de segurança pública voltadas à apuração de crimes, mas também deve contribuir para a promoção da saúde e para a qualidade de vida dos seus servidores. A prevenção ao câncer de mama é muito importante, porque essa doença pode atingir não só as mulheres, mas também os homens.”, destacou.

A delegada-geral também destacou que a ação integra um programa de qualidade de vida desenvolvido pela instituição para os servidores, com palestras e outras atividades voltadas à conscientização.

“A participação é importante porque teremos palestras e várias atividades voltadas à conscientização. Os policiais têm mães, esposas, filhas, irmãs e tias, e precisam estar atentos e levar esse alerta para suas famílias, reforçando esse cuidado especial com relação ao câncer de mama”, observou.

Fonte: Da Redação

