São Lourenço do Oeste terá curso gratuito sobre ligação de esgoto

Foto: Divulgação / Casan

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) vai promover um curso gratuito sobre a ligação dos imóveis ao Sistema de Esgoto de São Miguel do Oeste. A capacitação acontece no dia 29 de outubro, direcionada a pedreiros, encanadores e instaladores hidráulicos, entre outros profissionais. Não há necessidade de inscrições.

O curso será realizado às 13h30min, no Auditório do Centro de Inovação / Edifício Comercial Polesello, localizado na Rua Rui Barbosa 518. Os participantes farão parte de uma lista de contatos disponibilizados na agência local da Casan e no portal da Companhia, como referência para que os moradores possam fazer orçamentos para a conexão dos imóveis ao sistema de esgoto. A ligação à nova estrutura de saneamento é responsabilidade dos moradores.

O Sistema de Esgoto de São Lourenço foi oficialmente entregue no mês de setembro. Implantada com investimento de R$ 45 milhões, a infraestrutura proporcionará a cobertura de coleta e tratamento de esgoto de aproximadamente 40% na cidade. Nessa etapa inicial, serão atendidos os bairros Centro, Progresso, Cruzeiro e Perpétuo Socorro, beneficiando cerca de 10.400 moradores. As obras permitiram a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), duas Estações Elevatórias, 2.078 unidades domiciliares, e mais de 42 km de tubulações.

Ligações autorizadas

A Casan reforça também que estão autorizadas as ligações ao Sistema de Esgoto de São Lourenço do Oeste. A orientação da Companhia é de que os proprietários identifiquem as tubulações de esgoto em seus terrenos e realizem as adaptações internas para utilizar o serviço de coleta e tratamento. O esgoto do imóvel deve ser direcionado à Caixa de Inspeção (CI) instalada na frente ou nos fundos da propriedade.

Para execução das adaptações é fundamental contar com a assistência de um encanador, pedreiro ou instalador hidráulico. Em breve os nomes de contatos dos profissionais que fizerem o curso da CASAN serão disponibilizados no site www.casan.com.br, link Ligação de Esgoto, onde também há orientações sobre como fazer essa conexão.

SERVIÇO:

Curso Gratuito “Se Liga na Rede de Esgotos da CASAN”

Data: 29 de outubro

Horário: 13h30

Local: Auditório do Centro de Inovação / Edifício Comercial Polesello / Rua Rui Barbosa 518