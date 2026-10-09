Por MRNews



César Tralli deixará o Jornal Nacional? Críticas nos bastidores da Globo agitam o jornalismo

Colunistas apontam insatisfação com o desempenho do apresentador durante a cobertura eleitoral de 2026. Apesar dos rumores, não há indicação de que a Globo pretenda retirá-lo da bancada do principal telejornal do país.

César Tralli está no centro de discussões nos bastidores da TV Globo após a cobertura das eleições de 2026. O jornalista, que assumiu o comando do Jornal Nacional no lugar de William Bonner, teria recebido críticas internas pela maneira como conduziu entrevistas com presidenciáveis e participou da apuração dos votos.

As informações foram divulgadas por colunistas que acompanham os bastidores da televisão. Segundo as publicações, a avaliação de parte da emissora sobre o desempenho do apresentador teria ficado abaixo das expectativas.

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Mas será que César Tralli corre o risco de deixar o Jornal Nacional?

César Tralli virou alvo de críticas após cobertura eleitoral

De acordo com a coluna Canal D, assinada por Gabriel de Oliveira, no jornal O Dia, a atuação de Tralli durante a cobertura eleitoral provocou questionamentos nos bastidores da emissora.

A publicação aponta que a expectativa era que o apresentador demonstrasse no Jornal Nacional o mesmo perfil questionador que costuma apresentar em outros telejornais, como o SP1 e a GloboNews.

Segundo a coluna, a avaliação de sua participação na cobertura das eleições ficou aquém do esperado. As críticas envolveriam a condução das entrevistas, os comentários feitos durante a programação e a postura do jornalista diante dos acontecimentos.

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O assunto também foi abordado pelo portal NaTelinha, que publicou informações sobre questionamentos internos relacionados ao desempenho de Tralli durante as sabatinas com os candidatos e a chamada Marcha da Apuração, realizada no domingo, 4 de outubro.

É importante ressaltar que essas avaliações foram atribuídas às respectivas publicações e a informações de bastidores. A Globo não confirmou publicamente uma decisão de afastar o apresentador.

A saída de César Tralli do JN está prevista?

Apesar da repercussão, a informação divulgada pela coluna Canal D é clara em um ponto: não haveria, neste momento, uma decisão para retirar César Tralli da bancada do Jornal Nacional.

Portanto, as críticas relatadas por colunistas não significam que o jornalista esteja prestes a perder o posto.

Tralli assumiu oficialmente a apresentação do telejornal em novembro de 2025, depois que William Bonner deixou a bancada após quase três décadas no comando do programa.

A mudança representou uma das principais transições recentes do jornalismo da Globo. Ao lado de Renata Vasconcellos, Tralli passou a ocupar uma posição de grande visibilidade na televisão brasileira.

Por isso, a expectativa em torno de sua atuação é elevada, especialmente em coberturas políticas e acontecimentos de grande repercussão nacional.

Chefia do Jornal Nacional também aparece nas avaliações

Outro aspecto mencionado nas notícias envolve a estrutura editorial do telejornal.

Segundo a coluna Canal D, parte dos questionamentos relacionados à cobertura eleitoral também teria alcançado a condução editorial do Jornal Nacional, atualmente sob responsabilidade de Cristiana Sousa Cruz na editoria-chefe.

A avaliação relatada nos bastidores não se restringiria, portanto, à atuação individual do apresentador. A preparação das entrevistas, a condução editorial e a organização da cobertura também fariam parte das discussões.

Até o momento, porém, não há confirmação pública de que essas críticas tenham resultado em mudanças na estrutura do telejornal.

As sabatinas com os candidatos já haviam provocado repercussão

As discussões sobre o desempenho de Tralli não começaram após a apuração eleitoral.

Em setembro, reportagens já haviam relatado críticas internas relacionadas às sabatinas com candidatos à Presidência realizadas pelo Jornal Nacional em agosto.

Na ocasião, publicações apontaram questionamentos sobre a condução das entrevistas e a atuação dos apresentadores César Tralli e Renata Vasconcellos.

A cobertura das eleições de outubro acabou ampliando a atenção sobre o jornalista, que passou a ser observado em uma sequência de transmissões de grande importância para a emissora.

O desafio de comandar um telejornal diário é diferente daquele de conduzir entrevistas políticas ou acompanhar uma apuração eleitoral ao vivo. Cada formato exige preparação, ritmo e capacidade de reagir a situações inesperadas.

O que pode acontecer com César Tralli na Globo?

Por enquanto, não há confirmação de uma mudança no comando do Jornal Nacional. As informações disponíveis indicam a existência de críticas relatadas por colunistas, mas não sustentam a conclusão de que uma saída esteja definida.

A permanência de Tralli na bancada dependerá das decisões editoriais e administrativas da emissora, sobre as quais não há anúncio oficial de alteração.

O jornalista também tem uma trajetória consolidada na Globo, com passagens por diferentes telejornais e experiência em coberturas de grande repercussão.

A sucessão de William Bonner naturalmente colocou seu trabalho sob maior escrutínio. Agora, a atenção se volta para a maneira como a emissora avaliará as próximas coberturas e para eventuais mudanças que possam ser anunciadas oficialmente.

César Tralli vai deixar o Jornal Nacional?

Até o momento, não há confirmação de que César Tralli deixará o Jornal Nacional. O que existe são relatos de colunistas sobre críticas internas à sua atuação durante a cobertura eleitoral de 2026.

A repercussão mostra que a sucessão de William Bonner continua sendo acompanhada de perto pelo público e pelos observadores dos bastidores da televisão.

Por enquanto, qualquer afirmação de que Tralli será substituído deve ser tratada como especulação, e não como uma decisão oficial da Globo.

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