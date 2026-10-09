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IFSP realiza Seminário de Internacionalização nos dias 29 e 30 de outubro – IFSP

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Programação inclui conferência da pesquisadora Luciane Stallivieri e lançamento do Observatório da Internacionalização do IFSP; evento é gratuito e aberto ao público

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) realizará, nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, o Seminário de Internacionalização do IFSP, com o tema “Internacionalização e desenvolvimento institucional: diálogos, práticas e possibilidades”. O evento ocorrerá no auditório da Reitoria, na capital paulista, e será aberto à comunidade acadêmica e demais interessados, sem necessidade de inscrição prévia.

A iniciativa é da Coordenação de Relações Internacionais (Arinter) do IFSP e tem como objetivo promover reflexões sobre o papel da internacionalização no desenvolvimento das instituições públicas de educação, compartilhar experiências desenvolvidas nos campi e fortalecer capacidades institucionais por meio da cooperação e do intercâmbio de conhecimentos.

A programação abordará a internacionalização como uma dimensão estratégica das atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão, destacando sua contribuição para a formação dos estudantes, o fortalecimento da atuação dos servidores e a ampliação da participação do IFSP em redes de cooperação nacionais e internacionais.

Um dos destaques do Seminário será a participação da professora Dra. Luciane Stallivieri, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), referência na área de internacionalização da educação superior. A pesquisadora ministrará a conferência magna de abertura, no dia 29 de outubro, às 13h45, abordando a importância da internacionalização para as instituições de ensino e seus desafios e oportunidades.

Primeiro dia: internacionalização em foco
A programação do dia 29 de outubro acontecerá das 13h30 às 20h e reunirá atividades de caráter acadêmico, institucional e reflexivo.

Após a abertura oficial e a conferência magna, será realizado o lançamento do Observatório da Internacionalização do IFSP, iniciativa destinada ao levantamento, à sistematização e à divulgação das ações e experiências de internacionalização desenvolvidas na instituição. O observatório pretende ampliar a visibilidade dessas iniciativas, produzir informações para subsidiar o planejamento institucional e identificar potencialidades existentes nos campi.

Na sequência, serão realizadas mesas temáticas sobre as interfaces da internacionalização com o ensino, a extensão, a pesquisa, a inovação e as políticas linguísticas. Entre os temas previstos estão internacionalização dos currículos, mobilidade acadêmica, experiências internacionais de aprendizagem, internacionalização na educação básica, cooperação internacional na extensão, formação de redes de pesquisa e políticas linguísticas para a ampliação das oportunidades de participação internacional.

As atividades contarão com a participação de pró-reitores, docentes, pesquisadores, gestores e servidores de diferentes campi do IFSP, que compartilharão experiências e iniciativas desenvolvidas em seus contextos institucionais.

No encerramento desse dia, haverá um momento de integração entre os participantes.

Segundo dia: formação, gestão e boas práticas de internacionalização
No dia 30 de outubro, das 9h às 13h, o seminário terá programação direcionada à formação dos agentes institucionais envolvidos com as relações internacionais.

O encontro reunirá representantes da Arinter nos campi, gestores, servidores e demais interessados em aprofundar conhecimentos sobre os processos de gestão e desenvolvimento de iniciativas de internacionalização.

A programação terá caráter formativo e aplicado, com foco no compartilhamento de boas práticas e na discussão de temas relacionados à governança das relações internacionais, gestão de acordos de cooperação, planejamento estratégico, mobilidade acadêmica e elaboração de projetos internacionais.

Entre as participações previstas estão representantes do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que contribuirão com atividades de formação sobre gestão das relações internacionais e projetos de cooperação.

A proposta é fortalecer o trabalho em rede entre os diferentes campi do IFSP, ampliar a circulação de conhecimentos e oferecer subsídios para a construção de ações de internacionalização alinhadas às características e necessidades institucionais.

Participação aberta à comunidade acadêmica
O Seminário de Internacionalização do IFSP é aberto a todos os públicos e não é necessário atuar diretamente com relações internacionais para participar. A proposta é ampliar o debate e evidenciar como a internacionalização pode contribuir para diferentes áreas acadêmicas e administrativas.

A participação é gratuita e não exige inscrição antecipada. O registro dos participantes será realizado presencialmente, durante o credenciamento, no local do evento.

Internacionalização como instrumento de transformação institucional e social
O Seminário também pretende ampliar o debate sobre a contribuição da internacionalização para a formação dos estudantes e para o fortalecimento da educação pública.

Conforme explica a Coordenação de Relações Internacionais do IFSP, a internacionalização favorece a criação de conexões entre instituições, pessoas, culturas e diferentes formas de produção do conhecimento, ampliando as possibilidades de intercâmbio de experiências e cooperação acadêmica.

A coordenação destaca que a dimensão internacional não deve ser entendida como um afastamento das realidades locais, mas como uma oportunidade de conectá-las a outras experiências e contextos, promovendo a circulação de conhecimentos e o diálogo entre diferentes perspectivas.

A internacionalização ganha relevância quando está articulada ao desenvolvimento institucional e territorial, contribuindo para a qualificação das práticas de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão, além da ampliação das oportunidades oferecidas à comunidade acadêmica.

Nesse sentido, as ações de internacionalização também podem favorecer o desenvolvimento de competências interculturais, linguísticas e sociais, estimulando o diálogo entre diferentes culturas e o respeito à diversidade.

A proposta da área parte da compreensão de que a internacionalização não constitui um fim em si mesma, mas uma dimensão estratégica e transversal, capaz de agregar valor às diferentes atividades desenvolvidas pela instituição.

Como destaca a Arinter, internacionalizar significa ampliar horizontes, estabelecer parcerias e criar oportunidades que contribuam para a formação dos estudantes, o desenvolvimento profissional dos servidores e a inserção do IFSP em redes nacionais e internacionais de cooperação.

Nesse contexto, o Seminário de Internacionalização busca ampliar a compreensão de que a internacionalização vai além da mobilidade acadêmica e da formalização de acordos institucionais. A proposta é evidenciar como essa dimensão pode estar presente em diferentes áreas da vida institucional, potencializando iniciativas já existentes e ampliando oportunidades de cooperação e desenvolvimento.

Serviço
Evento: Seminário de Internacionalização do IFSP 2026
Tema: Internacionalização e desenvolvimento institucional: diálogos, práticas e possibilidades
Data: 29 e 30 de outubro de 2026
Horários:
– 29/10: das 13h30 às 20h – Internacionalização em foco
– 30/10: das 9h às 13h – Internacionalização em ação: formação, gestão e boas práticas
Local: Auditório da Reitoria do IFSP
Endereço: Rua Pedro Vicente, 625, Canindé, São Paulo (SP)
Público: comunidade acadêmica, servidores, estudantes, gestores, representantes de instituições parceiras e demais interessados
Inscrições: gratuitas, realizadas presencialmente no credenciamento. Não é necessária inscrição prévia.
Realização: Coordenação de Relações Internacionais – Arinter/IFSP
Contato:

 

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