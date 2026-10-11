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Seinfra conclui a semana com serviços de manutenção em 38 bairros de João Pessoa

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A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) dá continuidade às ações de manutenção e conclui a semana executando a operação tapa-buraco em 38 bairros. Esse serviço é realizado pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo às demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

As equipes estarão trabalhando nos seguintes bairros nesta sexta-feira (9): Água Fria, Altiplano, Alto do Céu, Anatólia, Bairro dos Estados, Bancários, Brisamar, Cabo Branco, Centro, Colibris, Costa do Sol, Cristo Redentor, Cruz das Armas, Cuiá, Ernani Sátiro, Ernesto Geisel, Expedicionários, Gramame, Jaguaribe, Jardim Cidade Universitária, Jardim Oceania, José Américo, Manaíra, Mangabeira, Oitizeiro, Paratibe, Pedro Gondim, Portal do Sol, Roger, São José, Tambaú, Torre, Treze de Maio e Varadouro.

A Seinfra também executa, em diversos pontos da cidade, serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, substituição de tampões, que acontecem. Já as equipes de iluminação pública trabalham em Mumbaba, Cristo Redentor, Ernesto Geisel, Varjão, João Paulo II e Funcionários.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra devem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.

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