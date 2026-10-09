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Parataekwondo brasileiro é campeão de Grand Prix em Paris com 6 pódios

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Parataekwondo brasileiro é campeão de Grand Prix em Paris com 6 pódios

A seleção brasileira encerrou nesta quinta-feira (8) a etapa do Grand Prix de parataekwondo em Paris (França) na liderança do quadro de medalhas. Foram ao todo seis (dois ouros, três pratas e um bronze). Um dos destaques foi a reedição da final paralímpica na categoria até 65 quilos feminina. Ouro em Paris 2024, a mineira Ana Carolina Moura voltou a lutar a final contra a anfitriã Djelika Diallo e, mais uma vez, a brasileira levou a melhor na capital parisiense com vitória por 2 rounds a 0.

Também teve dobradinha brasileira no pódio da categoria até 57 kg. Após uma decisão 100% nacional, a paraibana Silvana Cardoso arrematou o ouro ao superar por 2 rounds a 0 a gaúcha Maria Eduarda Stumpf, que ficou com a prata.

Natural do Rio de Janeiro, Valter Sedano subiu ao pódio da categoria até 70 kg, após revés na final para o mexicano Juan Diego García López por 2 rounds a 0. A última prata do país ficou com o paraibano Valter Sedano, que perdeu a final para o cazaque Nurlan Dombayev, por 2 rounds a 0.

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Quem também subiu ao pódio foi o paranaense Gustavo Antony Ruppel, com bronze nos 58 kg. O brasileiro saiu na frente na  semifinal contra o israelense  Asaf Yasur, que o derrotou de virada por 2 rounds a 1. Na sequência Yasur foi campeão na categoria.

A performance do Brasil em Paris foi a melhor desde o início do Grand Prix, competição que distribui até 60 pontos no ranking mundial para atletas que sobem ao pódio. Na primeira etapa do Grand Prix em Roma (Itália), o país faturou um ouro e uma prata. Na etapa seguinte, em Muju (Coreia do Sul), foram mais quatro pódios (um ouro, uma prata e dois bronzes).

O próximo compromisso da seleção brasileira será o Mundial, de 20 a 22 de novembro, em Muju (Coréia do Sul).  Depois, em 28 de novembro, o país disputa a quarta e última etapa do Grand Prix em Astana (Cazaquistão).  

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