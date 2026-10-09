Calderano vence 3ª e terá Félix Lebrun pela frente no Smash China

Por MRNews



Número 6 do mundo, o mesatenista brasileiro fez valer seu favoritismo nesta quinta-feira (8) ao derrotar o alemão Patrick Franziska (22º no ranking) e avançar as quartas de final do China Smash, torneio com maior pontuação (2.000) no circuito mundial. Calderano sobrou diante do adversário com vitória por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 11/5/ e 11/7).

O próximo embate será contra um velho conhecido do brasileiro, o francês Félix Lebrun, vice-líder do ranking mundial, que superou hoje o croata Tomislav Pucar (30º) também por 3 sets a 0 (11/9, 12/10 e 11/5). O dia e o horário da partida ainda não foram definidos.

Calderano e Lebrun vem protagonizando disputas acirradas no circuito internacional. Em 2024, o carioca amargou derrota para o francês na disputa da medalha de bronze na Olimpíada de Paris. Os dois já duelaram oito vezes, com cinco vitórias para Lebrun contra três do brasileiro. A última vitória de Calderano contra Lebrun foi no ano passado, por 4 a 2, na final do WTT Star Contender Ljubljana.

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Em março deste ano os dois travaram uma batalha de sete sets no WTT Champions Chongqing, antes de Lebrun selar a vitória por 4 sets a 3. O encontro mais recente ocorreu em agosto, nas quartas do Europe Smash 2026, na Suécia, quando o rival levou a melhor por 4 sets a 1.

Vitórias de Calderano no China Smash

Primeira rodada: Hugo Calderano 3 x 0 Dimitrij Ovtcharov (ALE) – 11/9, 11/9 e 11/8

Segunda rodada: Hugo Calderano 3 x 0 An Jaehyun (COR) – 11/5, 11/9 e 12/10

Oitavas de final: Hugo Calderano 3 x 0 Patrick Franziska (ALE) – 11/2, 11/5 e 11/7

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