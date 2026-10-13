Sorocaba é a 6ª cidade do estado que mais exportou em setembro – Agência de Notícias

Sorocaba segue em crescimento econômico e se destaca em todo o estado de São Paulo em setembro deste ano. Prova disso é que o município foi a sexta cidade que mais exportou nesse mês, em todo o estado de São Paulo. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), divulgados nesta terça-feira (6).

Comparando as exportações de setembro de 2026 com o mesmo período do ano anterior, Sorocaba cresceu 8,6% (US$34,4 em 2026 ante US$ 30,4 Bilhões em 2025). Entre os principais destinos e usando a mesma base de comparação, as exportações para o Chile cresceram 76,9%, Estados Unidos com 70%, Colômbia com 63% e Peru com 37,8%.

Já no acumulado de 2026 (janeiro a setembro), chama atenção o crescimento das exportações em relação ao mesmo período de 2025, principalmente para a China, com avanço de 335% (de US$ 13.138.824 FOB para US$ 57.195.547 FOB), fazendo com que o país asiático pulasse da 16ª posição como destino em 2025, para a 7ª posição em 2026.

“Esses resultados refletem os esforços da parceria público privada na busca de novas oportunidades de negócios, bem como da importância de se ter um parque fabril diversificado, profissionais qualificados e posição logística privilegiada. Um dos destaques é justamente a localização privilegiada, com cerca de 1h30 de distância da capital paulista e a proximidade de rodovias importantes do País, como a Raposo Tavares e Castelo Branco”, disse o Secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede), Fábio Duarte.

Como forma de apoio aos empresários, a equipe da Sede, da Prefeitura de Sorocaba, conta também com profissionais técnicos que apresentam todos os diferenciais do programa de incentivos fiscais e de desburocratização, compreendendo diversas formas de apoio, como uma política diferenciada de assessoria integral disponibilizada aos investidores, passando pelo pleno andamento de suas atividades empresariais até a pós operação, com garantia de segurança jurídica e administrativa.