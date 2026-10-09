Clube América do Rio é declarado patrimônio do estado

O America Football Club foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Rio de Janeiro. A medida foi sancionada pelo governo do estado e publicada nessa quarta-feira (7) no Diário Oficial. O reconhecimento destaca a importância histórica, cultural e esportiva do clube, fundado em 18 de setembro de 1904 e tradicionalmente ligado à região da Tijuca, zona norte da capital.

A declaração reconhece a relevância do America para a história do futebol e para a identidade cultural fluminense. Ao longo de sua trajetória, o clube conquistou sete títulos do Campeonato Carioca, o International Soccer League, em 1962, o Torneio dos Campeões da CBF, em 1982, e foi o primeiro campeão da Taça Rio, também em 1982. O America também se destaca por ter sido o primeiro clube brasileiro batizado com o nome do continente americano.

Atletas que jogaram no clube

Alex (Alexandre Kamianecky) – considerado o “Capitão dos Capitães” e um dos maiores zagueiros da história do clube.

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Luizinho – o maior artilheiro da história do America.

Edu (Edu Coimbra) – idolo histórico e grande maestro rubro, que tinha habilidade incrível com a bola. É irmão do atacante Zico.

Jorginho – lateral-direito com passagem marcante pela seleção brasileira e pelo clube.

Pompeia – goleiro lendário da seleção do America de todos os tempos.

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O craque Romário é o atual presidente do America Football Club. Foi eleito em 9 de novembro de 2023 para o triênio 2024, 2025 e 2026.

O ex-jogador e senador já tinha uma forte ligação afetiva com o clube por causa de seu pai, Seu Edevair, e Romário chegou a atuar como jogador pelo America em 2008 e 2009. O próprio Romário realizou o sonho do pai ao vestir a camisa do time, ajudando o clube a subir de divisão.