Gasmig abre nova Chamada Pública para fornecimento de biometano em Minas Gerais

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) abriu uma nova Chamada Pública para fornecimento de biometano produzido e disponibilizado em Minas Gerais. A iniciativa amplia as alternativas de suprimento da Companhia e contribui para o crescimento da oferta de gás renovável no estado.

Podem participar empresas habilitadas a oferecer biometano interligado a unidades de produção localizadas em Minas Gerais. As propostas devem considerar fornecimento firme e contínuo, sem sazonalidade, em contratos de até 10 anos.

As interessadas devem se habilitar previamente, conforme o Regulamento para Contratação de Empresas Ofertantes de Suprimento de Gás para a Gasmig, e atender aos requisitos da Resolução Sede nº 34/2023. As propostas devem ser enviadas até 23/10 de 2026, pelo e-mail compradegas@gasmig.com.br.

Modelos de fornecimento

A chamada contempla três possibilidades:

Corredores rodoviários: entrega em um raio de até 20 km de novos postos que poderão ser implantados pela Gasmig em trechos ainda não atendidos da BR-040 (Belo Horizonte–Paracatu), BR-050 (Uberaba–Araguari), BR-262 (Belo Horizonte–Uberaba) e BR-135 (Belo Horizonte–Montalvânia).

Rede de distribuição: entrega em um raio de até 20 km da rede da Gasmig.

Montes Claros: fornecimento em um raio de até 20 km do município.

As propostas poderão incluir o custo de transporte rodoviário até pontos próximos à rede da Gasmig na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no Sul de Minas e em Montes Claros, além dos novos postos. Nesses casos, o edital estabelece que o transporte seja feito por caminhões movidos a gás veicular.

Os proponentes deverão apresentar o preço do biometano com e sem o atributo verde e poderão indicar eventual desconto relacionado às receitas obtidas com sua comercialização.

Para garantir a segurança e a regularidade do fornecimento, o biometano deverá atender aos requisitos de qualidade da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e ter autorização para produção antes do início das entregas.

As propostas serão avaliadas pela capacidade efetiva de fornecimento nos prazos previstos, pelo preço, pela localização da planta e por outros atributos vantajosos para a Gasmig. A chamada não gera obrigação de contratação por parte da Companhia.