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Confira a agenda do ‘Médico na Praça’ na próxima semana – Agência de Notícias

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16 de outubro de 2026

18:06

Por: Bruno Monteiro Rodrigues

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), segue com o “Médico na Praça”. O atendimento iniciará a semana, na segunda-feira (19), das 14h às 18h, no Serviço de Obras Sociais (SOS) que fica na Rua Francelino Romão, 100, na Vila Rica.

Na terça-feira (20), das 8h às 12h, o serviço estará disponível na Av. Itavuvu, altura do nº 2.571. Quarta-feira (21), o veículo estará, das 8h às 12h, no CRAS Nova Esperança, na Rua Monsenhor Benedito Mario Calazans, 441.

Na quinta-feira (22), o atendimento será novamente na na Vila Rica, na Rua Francelino Romão, 100, no SOS, das 14h às 18h. Por fim, na sexta-feira (23), a van atenderá, das 9h às 17h, na Av. Comendador Camilo Júlio, 255, no Parque Ibiti.

A ação conta com uma clínica móvel e estrutura com acomodação para aguardar a consulta, permitindo o acolhimento por demanda espontânea de adultos. É necessário apresentar documento de identificação com foto. O atendimento visa trazer diagnóstico precoce de condições crônicas, como hipertensão e diabetes, além de fortalecer o vínculo entre a população e a rede de saúde.

A iniciativa atua como extensão da rede assistencial, sendo direcionada prioritariamente a bairros e territórios com maior vulnerabilidade social ou que apresentem barreiras geográficas que dificultem o acesso aos serviços de saúde. Também são ofertados aferição de pressão arterial, glicemia capilar, entre outros; atendimento de enfermagem, além da consulta médica do projeto.

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