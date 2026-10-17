Confira o passo a passo para realizar a atualização cadastral de túmulos em cemitérios de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), está realizando a ‘Atualização Cadastral 2026’ dos túmulos, mausoléus e terrenos existentes nos cemitérios municipais. O processo está ocorrendo de forma gradual e escalonada, abrangendo dois cemitérios municipais em cada etapa, conforme cronograma – confira no final desta matéria. Até o dia 20 de outubro, o cadastro está aberto para os cemitérios Santa Catarina e São José.

A atualização cadastral deve ser realizada, preferencialmente, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, disponibilizado gratuitamente pela Prefeitura. Para isso, o responsável pelo túmulo, mausoléu ou terreno deve acessar o aplicativo e selecionar, entre as ‘Categorias em Destaque’, a opção ‘Cemitérios’. Em seguida, localizar o serviço referente à ‘Atualização Cadastral de Cemitério 2026’, preencher as informações solicitadas e anexar a documentação necessária.

Também é possível utilizar a plataforma ‘Prefeitura Conectada’ para realizar o mesmo procedimento através de links diretos: Atualização Cadastral de Cemitério 2026 – titular vivo: https://x.gd/uhPZ0; ou Atualização Cadastral de Cemitério 2026 – titular falecido: https://x.gd/4Qq6a.

Além disso, é assegurado o atendimento presencial assistido às pessoas que apresentem dificuldade de acesso à internet, de utilização do aplicativo ou outra condição de vulnerabilidade digital, sendo observados os mesmos requisitos documentais e de análise. Para esses casos, o atendimento e orientações estão disponíveis na sede da Divisão de Cemitérios (Dicem) da Sedurb, localizada na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), na Avenida Hilton Souto Maior, nº 1.112, bairro José Américo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, com entrega de senhas até 12h.

Antes de realizar a atualização cadastral, o interessado deve preparar e organizar a documentação necessária, principalmente quem pretende realizar o procedimento via Internet, seja pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou pela plataforma ‘Prefeitura Conectada’. Ou seja, em ambos os casos é necessário digitalizar (tirar foto) de cada documento previamente, para depois anexar ao respectivo formulário digital.

Documentos – Para realizar o procedimento corretamente, deverão ser apresentados, conforme o caso: documento oficial de identificação do responsável ou requerente, como RG ou equivalente; CPF; comprovante de residência atualizado; documento comprobatório do direito de uso do túmulo, mausoléu ou terreno, tais como Termo de Concessão, título de propriedade, título de perpetuidade ou documento equivalente; documentos comprobatórios de eventual alteração de titularidade ou responsabilidade, quando for o caso; documentos que comprovem o vínculo familiar ou a qualidade de herdeiro, quando necessário; instrumento de representação legal ou procuração, quando aplicável; demais documentos necessários à correta identificação e atualização dos registros cadastrais.

Para outras informações e dúvidas, basta consultar o Edital de Chamamento nº 016/2026, publicado no Diário Oficial do Município (Edição 1108/2026), ou entrar em contato com a Divisão de Cemitérios: (83) 3213-6363.

Passo a passo para realizar a Atualização Cadastral 2026:

1) Baixar e instalar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’;

2) Fazer login no APP com o CPF e data de nascimento, ou conta Google;

3) Entre em ‘categorias em destaque’, clique em ‘cemitérios’;

4) Selecionar a opção adequada ao seu caso:

Atualização Cadastral de Cemitério 2026 – Titular Vivo

Atualização Cadastral de Cemitério 2026 – Titular Falecido

5) Preencher o formulário digital e anexar a documentação;

6) Clicar em ‘finalizar’ e anotar o número do protocolo;

7) Aguardar a resposta no endereço eletrônico (e-mail) informado no cadastro, observando sempre as pastas de spam e lixo eletrônico.

Cronograma:

1ª Etapa (06/10 a 20/10/26)

Cemitério Municipal Santa Catarina

Cemitério Municipal São José

2ª Etapa (21/10 a 04/11/26)

Cemitério Municipal Senhor da Boa Sentença

Cemitério Municipal Nossa Senhora da Penha

3ª Etapa (05/11 a 19/11/26)

Cemitério Municipal Cristo Redentor

Cemitério Municipal Jardim Mangabeira