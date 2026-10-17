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Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 15 de outubro

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O tempo fica favorável a muita nebulosidade e ocorrência de chuvas nesta quinta-feira (15/10), em Minas Gerais. Ao longo do dia, as chuvas podem variar entre contínuas por algumas horas e pancadas mais intensas que podem ser pontualmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente até granizo em pontos isolados.

O estado deve ter céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Oeste, Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Sul, Sudoeste e em Campo das Vertentes. Nas demais regiões de Minas, a quinta deve registrar céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A amplitude térmica no estado varia de uma mínima de 11° C e máxima de 40° C.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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