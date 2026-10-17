ENTRETENIMENTO

José Sarney recebe alta hospitalar após nove dias de internação

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em José Sarney recebe alta hospitalar após nove dias de internação

Por MRNews

Após nove dias de internação, o ex-presidente da República, José Sarney, de 96 anos, recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (17).

Ele estava internado na UDI Hospital, da Rede D’Or, em São Luís (MA) desde o dia 09 de outubro, onde passou por uma cirurgia abdominal.

Segundo o boletim médico divulgado de hoje, Sarney recebeu alta após apresentar uma evolução clínica satisfatória. Ele continuará sob acompanhamento médico ambulatorial.

Chuvas provocam alagamentos e deslizamentos pelo interior paulista

Duelo de Guitarras, da TV Brasil, termina com perfil do campeão

Desde setembro, Sarney foi internado outras duas vezes. No dia 13 de setembro, foi internado neste mesmo hospital devido ao quadro de pneumonia.

Já no dia 24 de setembro, foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento de pneumonia.

Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, entre 1985 e 1990. Foi também senador da República e governador do Maranhão. Em 2014 ele anunciou sua aposentadoria da carreira política.

 

Estudantes desenvolvem plataformas para combater a desinformação

Abstenção de eleitores com mais de 70 anos cai 9,7 pontos percentuais

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

QUE HORAS COMEÇA TERRA E PAIXÃO E SESSÃO DA TARDE?

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, SEXTA 08/12 Programação de TV para Sexta-feira, 15 de dezembro de 2023   **04:00 – Hora Um** Comece o dia bem informado com as principais notícias nacionais e internacionais no Hora Um. […]
ENTRETENIMENTO

Prefeitura paga salário de servidores municipais nesta sexta-feira (29)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, realiza nesta sexta-feira (29) o pagamento do salário dos servidores públicos municipais, referente ao mês de agosto de 2025. Os valores estarão disponíveis para todos os servidores municipais até às 17h de hoje. SIGA-NOS NO WHATSAPP COM MAIS NOTICIAS –> A antecipação […]
ENTRETENIMENTO

Qual filme vai passar na Temperatura Máxima, Domingo Maior, Cinemaço? Veja que horas começa

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Sessões Domingo, 19/11/2023   Corujão I   –> No próximo domingo, o Corujão I trará aos espectadores “Pelé – O Nascimento De Uma Lenda”. Com direção de Jeff Zimbalist e Michael Zimbalist, este drama brasileiro-americano, lançado em 2017, destaca a incrível jornada de Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos. […]