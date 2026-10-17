NOTÍCIAS

Sábado Saúde terá salas de vacinação abertas neste sábado (17) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Sábado Saúde terá salas de vacinação abertas neste sábado (17) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Neste sábado (17), a Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde, realiza mais uma edição do Sábado Saúde. O programa oferece consultas médicas para pacientes que aguardam na fila de espera, conforme agendamento prévio.

As salas de vacinação estarão abertas para toda a população, das 8h às 12h, para quem precisa conferir ou atualizar a caderneta de vacinação.

Unidades participantes:

Santa Luzia
Pedregulho
Jardim do Vale
Mato Seco
São Manoel

Serão aplicadas as vacinas indicadas para cada pessoa, de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal.

Também será possível solicitar a declaração de situação vacinal, documento necessário para processos de matrícula e rematrícula escolar.

Para se vacinar, leve a caderneta de vacinação e, quando necessário, os documentos pessoais.

Aproveite o sábado para conferir sua caderneta e manter a vacinação em dia!

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Detran-MS disponibiliza serviços e atividades educativas em feirão de veículos neste fim de semana

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) participa de um feirão de veículos que será realizado entre sexta-feira (7) e domingo (9), em Campo Grande. Durante os três dias de programação serão disponibilizados serviços de consulta de débitos, transferência de veículos, emissão de documentos, geração de guias de pagamento e comunicação […]
NOTÍCIAS

Nova Iguaçu inicia ano letivo com 1ª Semana Pedagógica

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nova Iguaçu inicia ano letivo com 1ª Semana Pedagógica 05 de fevereiro de 2024 Enquanto os alunos curtem os últimos dias de férias, professores, diretores e as equipes técnico-pedagógicas das escolas da rede municipal de Nova Iguaçu já se preparam para a volta às aulas. Nesta segunda-feira (5), cerca de 350 profissionais da educação participaram […]
NOTÍCIAS

Sine-JP inicia a semana ofertando mais de 220 vagas de empregos

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana ofertando 227 vagas de emprego em diversas áreas na Capital. São mais de 60 funções disponíveis a partir desta segunda-feira (13). Para candidatar-se a vaga, é preciso se dirigir à sede do serviço, com os documentos pessoais e comprobatórios de experiência, caso seja necessário. […]