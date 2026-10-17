Sábado Saúde terá salas de vacinação abertas neste sábado (17) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Neste sábado (17), a Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria da Saúde, realiza mais uma edição do Sábado Saúde. O programa oferece consultas médicas para pacientes que aguardam na fila de espera, conforme agendamento prévio.

As salas de vacinação estarão abertas para toda a população, das 8h às 12h, para quem precisa conferir ou atualizar a caderneta de vacinação.

Unidades participantes:

Santa Luzia

Pedregulho

Jardim do Vale

Mato Seco

São Manoel

Serão aplicadas as vacinas indicadas para cada pessoa, de acordo com a faixa etária e o histórico vacinal.

Também será possível solicitar a declaração de situação vacinal, documento necessário para processos de matrícula e rematrícula escolar.

Para se vacinar, leve a caderneta de vacinação e, quando necessário, os documentos pessoais.

Aproveite o sábado para conferir sua caderneta e manter a vacinação em dia!