Idoso fica ferido após carro ser atingido por ônibus em cruzamento de Boa Vista

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Um idoso, de 62 anos, ficou ferido após um carro ser atingido por um ônibus do transporte coletivo de Boa Vista no cruzamento das avenidas Capitão Ene Garcez e Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Aeroporto, zona Oeste da capital. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 16.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o carro seguia pela faixa da esquerda da Avenida Ene Garcez, em direção ao Aeroporto Internacional de Boa Vista, quando o ônibus atingiu a lateral do veículo.

O coletivo trafegava pela faixa da direita, no mesmo sentido. O motorista, de 57 anos, iniciou uma curva à esquerda para acessar a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes quando ocorreu a batida.

Com o impacto, o passageiro do carro precisou de atendimento no Trauma do Pronto-Socorro do Hospital Geral de Roraima (HGR).

A perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos sobre o acidente.

A PM informou que os dois condutores têm CNH, mas a do motorista de ônibus está vencida há mais de 30 dias. Por isso, ele foi atuado, e o caso foi comunicado às autoridades competentes para as providências cabíveis.

Fonte: Da Redação

