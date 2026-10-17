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Secretaria da Mulher em parceria com o Sebrae oferece capacitação gratuita de esmaltação em gel – Agência de Notícias

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16 de outubro de 2026

16:55

Por: Rose Campos

O curso é voltado a mulheres residentes em Sorocaba e com idade a partir dos 18h

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e em parceria com o Sebrae Aqui Mulher, abre inscrições, a partir desta sexta-feira (16) para as interessadas em participar do curso gratuito de Técnicas de Esmaltação em Gel. A oportunidade de capacitação é dirigida a mulheres residentes em Sorocaba e com idade a partir dos 18 anos. As vagas são limitadas e o objetivo é proporcionar o preparo em uma atividade que seja geradora de renda e amplie as possibilidades de empreendedorismo ou de inserção no mercado profissional.

Com início no dia 3 de novembro, as aulas serão sempre às terças e quintas, até o dia 24 de novembro, na Uniten, que fica na Av. General Osório, 1.840, na Vila Barão. As inscrições podem ser feitas online, pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/curso-aprenda-tecnicas-em-esmaltacao-em-gel/

Serviço:

Curso de Técnias de Esmaltação em Gel

início: 03/11 (aulas todas as terças e quintas ) – encerramento em 24/11

horário: 13h às 17h

local: Uniten – Av. Gen. Osório, 1840 – Vila Barao

link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/curso-aprenda-tecnicas-em-esmaltacao-em-gel/

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