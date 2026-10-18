Agricultor aumenta em mais de 200% a produtividade do milho no Vale do Jequitinhonha

A necessidade de aumentar a produção e inovar no manejo levou o agricultor Adevaldo Lopes dos Santos a buscar novas soluções para cultivar uma área de 1 hectare de milho, no sítio Córrego Escuro, localizado na divisa dos municípios de Setubinha e Novo Cruzeiro.

Segundo o produtor, o manejo utilizado há mais de 25 anos já não apresentava os resultados esperados. “Eu sempre segui os costumes e as tradições dos meus pais. Como não me preocupava muito com as técnicas de plantio, a produção não era tão boa. Decidi procurar a assistência técnica da Emater-MG para realizar mudanças e, com os incentivos, explicações e orientações, resolvi fazer diferente. Isso trouxe bons resultados”, conta.

Atualmente, a produção chega a 10.795 kg. Segundo Adevaldo, o resultado representa um aumento de 220% na produtividade.

O extensionista da Emater-MG, Joel Lima da Fonseca, destaca as principais técnicas adotadas na propriedade. “A escolha de boas sementes, o preparo adequado do solo, o espaçamento correto, a capina e a adubação foram algumas das medidas adotadas. Essas ações contribuíram para aumentar a produção e melhorar a qualidade dos grãos”, explica.

Além do aumento da produtividade, as inovações ainda renderam ao agricultor o primeiro lugar no 1º Concurso de Produtividade do Milho, que aconteceu este ano, na comunidade Palmeiras do Vale.

Segundo Joel, os resultados alcançados por Adevaldo têm servido de incentivo para que outros produtores se interessem pela adoção de novas técnicas de plantio.

Atividades e sucessão familiar

A produção de milho é destinada à alimentação animal e ao mercado local. Além do cereal, Adevaldo também se dedica ao cultivo de café, abóbora e feijão. Para dar conta das atividades, ele conta com o auxílio da família e já vislumbra a sucessão familiar na propriedade.

“Meus três filhos gostam muito da roça e, para mim, é motivo de alegria vê-los aqui comigo. Eles poderão continuar utilizando novas técnicas e tecnologias, além de aprender com as outras atividades, para melhorar a produção e ter maiores perspectivas de lucro. A gente não é formado, não, mas pode contar com a Emater para nos auxiliar”, comemora.

Mercado

O extensionista relata que o cultivo do milho é uma tradição no município. No entanto, a quantidade produzida ainda é insuficiente para atender à demanda local. Entre os desafios enfrentados pelos produtores estão a concorrência com o milho produzido em outras regiões, que pode elevar os custos de comercialização, e a queda dos preços no mercado local.

“Para enfrentar esses desafios, o município tem disponibilizado máquinas e implementos agrícolas para atender às necessidades dos produtores. Nós, da Emater-MG, orientamos os agricultores sobre o momento adequado para o preparo do solo, evitando que seja feito de forma muito antecipada ou tardia. Também oferecemos orientações sobre o controle de pragas e doenças nas lavouras, embora, nesta propriedade, não tenham sido identificadas ocorrências”, destaca Joel.

Concurso de Produtividade do Milho

Com o objetivo de incentivar e apoiar os produtores rurais, a Emater-MG, em parceria com a Prefeitura Municipal de Setubinha, realizou, em abril deste ano, o 1º Concurso de Produtividade do Milho, na comunidade Palmeiras do Vale, no município de Setubinha.

A iniciativa foi direcionada aos agricultores familiares da comunidade e teve como propósito estimular a adoção de boas práticas de manejo, promover melhorias no cultivo e contribuir para o aumento da produtividade do cereal.