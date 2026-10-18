ENTRETENIMENTO

Detran-MS abre escuta ativa para instrutores e convoca categoria para alinhar critérios de exames

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Por MRNews

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) deu o primeiro passo para a realização do próximo Workshop de Alinhamento Técnico entre Instrutores de Trânsito e Examinadores. Para garantir que o encontro atenda às reais demandas do dia a dia da formação de condutores, o órgão lançou um formulário colaborativo voltado para ouvir a experiência direta dos profissionais nas vias e nos locais de avaliação.

A iniciativa visa criar um espaço aberto de diálogo com os 1433 instrutores credenciados no órgão, para alinhar critérios, padronizar interpretações diante das recentes alterações normativas e esclarecer dúvidas operacionais, fortalecendo a parceria entre quem ensina e quem avalia. “Queremos que os profissionais fiquem totalmente à vontade para dar sua opinião com sinceridade. Por isso, o formulário é 100% anônimo e não pede nome, e-mail nem nenhum dado pessoal. Nosso objetivo é ouvir quem está no dia a dia para fazer os ajustes necessários e aumentar ainda mais a qualidade da formação de condutores”, explica o gerente de Capacitação do Detran-MS, Emerson Tiogo

O questionário convida os instrutores a apontarem situações práticas divididas em quatro eixos centrais, como Critérios de Avaliação, Percursos e Manobras, Mapeamento de locais, cruzamentos ou trechos específicos do percurso de prova e Prática Pedagógica vs. Exame. As contribuições serão analisadas de forma consolidada pela equipe técnica do Detran-MS e compartilhadas com a Associação de Instrutores de Trânsito de MS (AITMS), parceira na realização do workshop.

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Como participar

A participação é voluntária e essencial para que o workshop reflita a rotina real das autoescolas e das bancas examinadoras.

Clique aqui para acessar e preencher o formulário de contribuição.

A ação dá continuidade ao trabalho de aproximação promovido pelo Detran-MS com a categoria. Durante a campanha do Maio Amarelo deste ano, o órgão realizou o encontro “Qualifica CNH do Brasil: atualização para instrutores”, focado nas mudanças trazidas pela Resolução CONTRAN nº 1.020/2025. O evento híbrido reuniu profissionais na sede do departamento e via transmissão ao vivo pelo YouTube do órgão.

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Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS
Foto: Rachid Waqued

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