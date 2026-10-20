Governo de Minas firma protocolo para empreendimento de R$ 600 milhões que vai fortalecer o turismo na região de Três Marias

O Governo de Minas formalizou um protocolo de intenções para apoiar a implantação do Península Três Marias, empreendimento imobiliário e turístico desenvolvido pela Elemental Construtora que prevê investimentos de R$ 600 milhões e promete transformar o município e a região em um novo polo de turismo do Brasil.

Firmado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e da agência de promoção de investimentos Invest Minas, o protocolo foi publicado no Diário Oficial do Estado no início de outubro.

“Minas tem potencial para desenvolver novas vocações econômicas a partir das características de cada região”, destaca a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa. “No interior, investimentos no turismo podem fortalecer cadeias de negócios, atrair empreendimentos e gerar oportunidades. Nosso papel é criar condições para que essas iniciativas contribuam para diversificar e impulsionar o desenvolvimento regional”.

Investimento e transformação

O acordo formaliza o compromisso da Invest Minas em prestar apoio durante as fases de implantação e operação do projeto, respeitadas as competências dos órgãos públicos e as exigências legais aplicáveis. O texto prevê aportes de R$ 135 milhões em 2027, R$ 210 milhões em 2028 e R$ 255 milhões em 2029.

“Este empreendimento vai gerar efeitos que vão além de sua implantação. Nosso objetivo é contribuir para que o investimento fortaleça a economia regional e gere benefícios duradouros. A Invest Minas atua para aproximar investidores do poder público e facilitar o diálogo para a implantação de projetos como este”, afirma a diretora-presidente da agência, Milena Pedrosa.

A ideia é gerar empregos durante as obras e, posteriormente, haver uma ampliação da demanda por serviços de hotelaria, gastronomia, comércio, turismo náutico, manutenção, transporte e atividades de lazer. O impacto ainda possibilita a atração de novos negócios para a região.

Localização

Às margens da represa de Três Marias, o empreendimento ocupará uma área de 6,9 milhões de metros quadrados. Serão cinco fases, com cerca de 195 residências distribuídas em um projeto concebido para preservar a paisagem natural.

O empreendimento Península vai contar com marina, spa sobre o lago, haras, deques para pesca, restaurantes, biblioteca, espaços de arte e até um cinema flutuante. Um campo de golfe está em estudo.

Para Thiago Castilho, fundador da Elemental Construtora, a ambição é revelar ao mercado uma região que permanece pouco explorada. “Queremos transformar Três Marias em um dos destinos mais desejados do Brasil. É uma região com uma natureza extraordinária e uma represa impressionante. Queremos desenvolver um projeto que coloque esse destino em outro patamar, atraindo investimentos e criando uma nova referência de qualidade de vida no país”.

Conectividade

Outro diferencial está na conectividade. A construtora prevê uma parceria com a Flapper para a criação de uma frota de cinco aeronaves, um jato executivo, uma aeronave anfíbia e outros três aviões. A proposta é conectar Três Marias a aeroportos como o da Pampulha, em Belo Horizonte, o de Campo de Marte, em São Paulo (SP), além de Brasília (DF) e Goiânia (GO).