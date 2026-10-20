NOTÍCIAS

Governo de Minas firma protocolo para empreendimento de R$ 600 milhões que vai fortalecer o turismo na região de Três Marias

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Governo de Minas firma protocolo para empreendimento de R$ 600 milhões que vai fortalecer o turismo na região de Três Marias

O Governo de Minas formalizou um protocolo de intenções para apoiar a implantação do Península Três Marias, empreendimento imobiliário e turístico desenvolvido pela Elemental Construtora que prevê investimentos de R$ 600 milhões e promete transformar o município e a região em um novo polo de turismo do Brasil.

Firmado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e da agência de promoção de investimentos Invest Minas, o protocolo foi publicado no Diário Oficial do Estado no início de outubro.

“Minas tem potencial para desenvolver novas vocações econômicas a partir das características de cada região”, destaca a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa. “No interior, investimentos no turismo podem fortalecer cadeias de negócios, atrair empreendimentos e gerar oportunidades. Nosso papel é criar condições para que essas iniciativas contribuam para diversificar e impulsionar o desenvolvimento regional”.

Investimento e transformação

O acordo formaliza o compromisso da Invest Minas em prestar apoio durante as fases de implantação e operação do projeto, respeitadas as competências dos órgãos públicos e as exigências legais aplicáveis. O texto prevê aportes de R$ 135 milhões em 2027, R$ 210 milhões em 2028 e R$ 255 milhões em 2029.

“Este empreendimento vai gerar efeitos que vão além de sua implantação. Nosso objetivo é contribuir para que o investimento fortaleça a economia regional e gere benefícios duradouros. A Invest Minas atua para aproximar investidores do poder público e facilitar o diálogo para a implantação de projetos como este”, afirma a diretora-presidente da agência, Milena Pedrosa.

A ideia é gerar empregos durante as obras e, posteriormente, haver uma ampliação da demanda por serviços de hotelaria, gastronomia, comércio, turismo náutico, manutenção, transporte e atividades de lazer. O impacto ainda possibilita a atração de novos negócios para a região.

Localização

Às margens da represa de Três Marias, o empreendimento ocupará uma área de 6,9 milhões de metros quadrados. Serão cinco fases, com cerca de 195 residências distribuídas em um projeto concebido para preservar a paisagem natural.

O empreendimento Península vai contar com marina, spa sobre o lago, haras, deques para pesca, restaurantes, biblioteca, espaços de arte e até um cinema flutuante. Um campo de golfe está em estudo.

Para Thiago Castilho, fundador da Elemental Construtora, a ambição é revelar ao mercado uma região que permanece pouco explorada. “Queremos transformar Três Marias em um dos destinos mais desejados do Brasil. É uma região com uma natureza extraordinária e uma represa impressionante. Queremos desenvolver um projeto que coloque esse destino em outro patamar, atraindo investimentos e criando uma nova referência de qualidade de vida no país”.

Conectividade

Outro diferencial está na conectividade. A construtora prevê uma parceria com a Flapper para a criação de uma frota de cinco aeronaves, um jato executivo, uma aeronave anfíbia e outros três aviões. A proposta é conectar Três Marias a aeroportos como o da Pampulha, em Belo Horizonte, o de Campo de Marte, em São Paulo (SP), além de Brasília (DF) e Goiânia (GO).

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Governo de MS reafirma aos vereadores compromisso de levar investimentos aos 79 municípios – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

O governador Eduardo Riedel participou da cerimônia de posse da nova diretoria da UCVMS (União das Câmaras de Vereadores do Mato Grosso do Sul). Durante a solenidade ele reafirmou aos vereadores a parceria e o compromisso de levar investimentos em diferentes setores aos 79 municípios. “Ao longo do tempo construímos um Estado extremamente sólido no […]
NOTÍCIAS

Santa Catarina oferece mais de 8,7 mil vagas de emprego pelo Sine

Posted on Author boavistaagora.com.br

Interessados podem buscar atendimento presencial em uma das mais de 140 unidades do Sine distribuídas pelo estado – Foto: Mauricio Vieira/Arquivo/Secom O Sistema Nacional de Emprego (Sine), por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (Sicos), disponibiliza nesta semana 8.704 vagas de emprego em todas as regiões catarinenses, incluindo 349 oportunidades exclusivas […]
NOTÍCIAS

Atendimento no Centro de Trauma do Hospital Geral de Nova Iguaçu aumenta 16% nos últimos 12 meses

Posted on Author boavistaagora.com.br

Atendimento no Centro de Trauma do Hospital Geral de Nova Iguaçu aumenta 16% nos últimos 12 meses 25 de junho de 2025 O som das sirenes da ambulância anuncia a chegada de mais um paciente ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Em poucos minutos, a rotina se transforma em uma corrida contra o tempo. […]