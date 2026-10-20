ENTRETENIMENTO

Partido Novo entra com ação no TSE contra atos musicais por democracia

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Partido Novo entra com ação no TSE contra atos musicais por democracia

Por MRNews

O Partido Novo informou, por meio das redes sociais, que entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra os atos musicais pela democracia.

As manifestações estão marcadas para este domingo (18), em vários em cidades como  Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Florianópolis e Curitiba, entre outras.

O Novo argumenta que os atos são showmícios em favor do candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, o que seria vedado pela legislação eleitoral.

Sábado tem Cata-Bagulho!

Mais de 4 mil eleitores tiveram locais de votação alterados

O coletivo 342 Artes, um dos organizadores dos atos, informa que a legislação não proíbe artistas deexpressarem suas opiniões políticas.

 

 

 

Organizações promovem ação de empregabilidade para refugiados

Cortes em auxílios sociais podem gerar retração em cidades do interior

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Paraná decreta calamidade pública após tornado destruir cidade

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O governo do Paraná decretou neste sábado (8) estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado, após tornado ter atingido cerca de 90% das residências e prédios comerciais da área urbana do município de cerca de 14 mil habitantes. Seis pessoas morreram e 432 ficaram feridas. “Decretei o […]
ENTRETENIMENTO

Corujão exibe Hoje Quarta (26/03) na Globo, Busca Implacável 3, QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 26/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Quarta-feira, 26/03/2025 Sessão da Tarde Uma Razão Para Vencer Título Original: The Miracle Season País de Origem: Americana Ano de Produção: 2018 Diretor: Sean Mcnamara Elenco: Danika Yarosh, Erin Moriarty, Helen Hunt, Tiera Skovbye, William Hurt Classe: Drama […]
ENTRETENIMENTO

Juros pressionam a dívida mais que gastos públicos, dizem economistas

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Os gastos públicos não são o vilão da economia que leva, necessariamente, à elevação dos juros e da dívida pública do Brasil. Por outro lado, são os juros altos pagos pela União – que consumiram R$ 1 trilhão em um ano – que vêm pressionando a dívida do Estado, prejudicando a oferta de […]