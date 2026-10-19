Sine-JP disponibiliza 930 vagas de emprego com oportunidade para candidatos sem experiência

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP), serviço da Prefeitura Municipal, disponibiliza, a partir desta segunda-feira (19), 930 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e qualificação profissional. As oportunidades estão distribuídas entre os setores de comércio, serviços, indústria e construção civil, incluindo funções que não exigem experiência anterior. As vagas fazem parte do levantamento divulgado para o período até o dia 23 de outubro.

O principal destaque é a função de atendente de telemarketing, com 600 oportunidades disponíveis. Para concorrer, é necessário ter o Ensino Médio completo, mas não é exigida experiência comprovada em carteira de trabalho. A remuneração informada é de R$1.621, além de benefícios que poderão ser consultados durante a entrevista.

O setor comercial também apresenta boas oportunidades. São 20 vagas para operador comercial, destinadas a candidatos com Ensino Médio completo e experiência de seis meses. Há ainda 15 vagas para atendente, sem exigência de experiência em carteira, além de outras oportunidades para balconista, operador de caixa, consultor de vendas e vendedor.

Construção civil – O setor reúne oportunidades para diferentes funções, com destaque para servente de obras, pedreiro, ajudante de eletricista, carpinteiro e profissionais de apoio. Entre as ofertas estão 15 vagas para ajudante de eletricista, com exigência de Ensino Fundamental completo e seis meses de experiência comprovada em carteira, além de oportunidades para servente de obras que não exigem experiência anterior.

Indústria e serviços – Para quem busca colocação na área industrial, estão disponíveis vagas para auxiliar de produção, incluindo 15 oportunidades destinadas a candidatos com Ensino Médio incompleto e sem necessidade de experiência em carteira. Também há postos para soldador, mecânico, operador de máquinas e outras funções técnicas.

O setor de serviços oferece vagas para auxiliar de carga e descarga, auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom, frentista, jardineiro e serviços gerais. Parte dessas oportunidades não exige experiência anterior, ampliando as possibilidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

As exigências de escolaridade, experiência profissional e remuneração variam conforme a função e a empresa contratante. Por isso, é importante que os interessados consultem os requisitos específicos antes de se candidatar.

Para conferir a tabela completa de vagas, clique neste link.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

A relação completa das vagas, com informações sobre escolaridade, experiência exigida e remuneração, pode ser consultada no Painel da Empregabilidade. Outras informações estão disponíveis pelo telefone (83) 98654-8978.