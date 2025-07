Agência Minas Gerais | Governo de Minas apresenta projeto de travessia multimodal nos lagos de Furnas e Mascarenhas de Moraes

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), apresentou, nessa quinta-feira (17/7), o projeto de concessão para melhoria do transporte aquaviário nos lagos das usinas de Furnas e Mascarenhas de Moraes, no Sul do estado.

A proposta contempla a modernização das travessias por balsas na região e a construção da aguardada ponte entre os municípios de Cássia e Delfinópolis.

O projeto prevê a concessão para operação, manutenção e exploração dos serviços de travessia aquaviária, com foco na modernização do transporte oferecido há cerca de seis décadas na região. A estimativa é que mais de 300 mil pessoas, em 52 municípios que margeiam as represas, sejam beneficiadas com um serviço mais eficiente e seguro.

Seis travessias intermunicipais estão previstas no projeto:

– Penas (entre São João da Barra e Guapé)

– Fernandes (entre Guapé e Cristais)

– Águas Verdes (entre Carmo do Rio Claro e Campo do Meio)

– Fama (entre Fama e Campos Gerais)

– Pontaletes (entre Paraguaçu, Elói Mendes e Três Pontas)

– Mendes (entre Campo Belo e Nepomuceno)

A ampliação do serviço aquaviário vai fomentar o desenvolvimento regional, impulsionando a produção agrícola e o turismo, além de facilitar o acesso da população a serviços essenciais como saúde e educação.

Ponte

Também faz parte do projeto a construção da ponte entre Cássia e Delfinópolis, que terá 1.280 metros de extensão. A estrutura colocará fim ao isolamento histórico entre os dois municípios, aguardado há mais de 50 anos por moradores e produtores da região. O tráfego médio pelo trecho é de cerca de 780 veículos por dia, o que corresponde a 54% das travessias da região.

Parceria

O projeto é fruto de uma parceria entre o Governo de Minas com a Eletrobrás, atual responsável pela disponibilização e manutenção das balsas. Já o serviço de transporte é operado pelas prefeituras, que enfrentam desafios técnicos e financeiros.

























A previsão é de que sejam investidos R$ 163 milhões, incluindo a modernização das balsas e a construção da ponte.

“É um importante projeto para a movimentação econômica da região. Delfinópolis tem uma grande representação do agronegócio, sendo um dos maiores produtores de banana do estado. E Cássia hoje desponta como um dos grandes destinos de turismo religioso do Brasil, por conta do santuário de Santa Rita de Cássia”, pontua o prefeito de Capitólio e presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), Cristiano Silva.

Próximos passos

O cronograma prevê o lançamento da consulta pública ainda em agosto. A publicação do edital está programada ainda em 2025 e o leilão da concessão está previsto para ocorrer no primeiro trimestre de 2026.