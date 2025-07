Corrida dos 21 anos da Polícia Civil de Roraima reúne 1.500 participantes em grande festa de integração e inclusão

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) realizou no sábado, dia 19, a 4ª edição da sua tradicional corrida de rua, evento que já integra o calendário anual da instituição. A ação comemorou os 21 anos da institucionalização da Polícia Civil, reunindo mais de 1300 inscritos e mais de 200 simpatizantes que participaram por fora da prova, os chamados “pipocas”.

A largada ocorreu às 17h30, em frente à Cidade da Polícia Civil, no bairro Canarinho, e o percurso de cinco quilômetros foi disputado com muito entusiasmo por atletas profissionais, servidores da segurança pública, PCDs (Pessoas com Deficiência) e membros da sociedade civil.

A prova também contou com momentos de interação e integração com o público, com espaços decorados com molduras temáticas para registros fotográficos, promovendo uma atmosfera de celebração e acolhimento. O evento foi prestigiado pelo governador Antonio Denarium, que elogiou a grande festa, cumprimentou os participantes desejando sorte a todos e realizou o ato simbólico da largada oficial.

A delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, celebrou o sucesso do evento e destacou a importância do esporte como meio de inclusão e aproximação com a comunidade.

“O sucesso da corrida foi absoluto. No primeiro lote vendemos mais de mil kits e tivemos que abrir mais 300. A gente promete que a corrida do próximo ano será ainda maior. É uma festa para todos, com inclusão, integração e valorização dos atletas locais”, disse a delegada.

A corrida teve o apoio de diversos parceiros e patrocinadores, entre eles o Governo de Roraima, deputado Lucas Souza, deputada Joilma Teodora, deputado Zé Haroldo Cathedral, vereador Thiago Reis, vice-governador Edilson Damião, Aprosoja Roraima, Perin Veículos, Externo Norte, Supermercado Monteiro, Grupo Médici, Pharmapele, Água Monte RR, Sorvetes Caribe e o Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis do Ex-Território).

DESTAQUES DA PROVA

Superação e Inclusão

O jovem Victor Gabriel Souza Lima, de apenas 14 anos, foi o destaque na categoria PCD autista masculino, com um tempo de 23min30s, representando a equipe Jabuti do Lavrado. Sua mãe, Geane Souza, emocionou-se com a vitória.

“Ele viu na corrida uma oportunidade de se desenvolver. A família Jabuti o acolheu, e hoje ele já disputa corridas há um ano. Estou muito orgulhosa”, declarou.

Outro exemplo foi o competidor Wilbert Pereira, que venceu a categoria Geral Masculino com o incrível tempo de 15min40s. Ele contou sua trajetória de superação, saindo do sedentarismo e chegando ao topo do ranking do Norte-Nordeste.

“Foi muito legal a iniciativa da Polícia Civil em valorizar os atletas locais. O reconhecimento fortalece o nosso esporte e nos inspira a continuar”, afirmou.

A delegada-geral, Darlinda de Moura Viana, e o delegado-geral adjunto, Luciano Silvestre, acompanharam a corrida desde o início, e avaliaram o evento como “sucesso absoluto”, e destacaram a grande participação de policiais.

“Foi um evento muito inclusivo, com ações que promovem o bem-estar, integração e valorização humana. Tivemos a participação dos policiais da União, do efetivo da turma de 2004, do efetivo da turma de 2024, de policiais do Quadro da União, aposentados e um grande número de atletas profissionais, pessoas idosas, crianças, cidadãos comuns e pessoas com deficiência. O evento simbolizou não apenas uma celebração esportiva, mas também uma demonstração de respeito à diversidade e de aproximação entre a instituição e a sociedade”, observou Luciano Silvestre.

Darlinda Viana agradeceu a participação de todos. “Quero agradecer a todos os participantes, parceiros e equipes envolvidas na realização da 4ª Corrida da PCRR. O sucesso do evento reforça o compromisso da instituição com a promoção da saúde, do esporte, da inclusão e da cidadania”, disse.

RESULTADOS OFICIAIS DA 4ª CORRIDA DA POLÍCIA CIVIL

Modalidade 5K – Categoria Geral

Masculino

1º Wilbert Pereira de Souza (Runners Team)

2º Franquinaldo Araújo de Oliveira (Papaléguas)

3º Johnny Rafael Alfonso Cabeza (Jabuti do Lavrado)

Feminino

1ª Lyndyara Medeiros Mota (Runners Team)

2ª Cristiane Franca (Jabuti do Lavrado)

3ª Maria Marciana (Equipe Damorida)

Categoria Policial Civil

Masculino

1º Anderson Andrade Lima

2º Adrianno Matheus da Silva (Jabuti do Lavrado)

3º Adenir Ribeiro Marques Júnior

Feminino

1ª Moriane Barros Capuxu –

2ª Ana Ketlen Camelo Souza (Runners Team)

3ª Nayhana Paulina Kronbauer

Categoria Policial Civil da União

Masculino

1º Nilmar Lima Guimarães (Superação Team)

2º Idelfonso Miguel Lima

3º Josemar Costa da Silva

Feminino

1ª Elen Regina Barreto Cesar

2ª Rosenaide Rocha Nunes

Categorias por Faixa Etária e PCDs

Categoria Policial Civil 18-39 Anos

Masculino

1º Fábio Junior da Silva

2º Franklin de Souza Santos

3º Pedro Bento

Feminino

1ª Cristina Oliveira (Runners Team)

2ª Kassia Regina Poersch

3ª Evanele Silva dos Santos de Araújo

Categoria Policial Civil 40+

Masculino

1º Paulo dos Anjos (Jabuti do Lavrado)

2º Reginaldo Carvalho Sousa (Superação Team)

3º Maximo Chaves (Pé no Asfalto)

Feminino

1ª Lucimara Simplicio Nascimento (Superação Team)

2ª Rosinete Fagundes de Amorim (Corre Macuxi)

3ª Carmem Almeida Braga (Pés de Vento)

Categoria Idoso – 60+

Masculino:

1º Manoel Antolino Cardoso Cruz

2º Cícero Freire (Jabuti do Lavrado)

3º José César Pereira Batista (Superação Team)

Feminino:

1ª Maria Nasaré Mateus (Superação Team)

2ª Ana Maria Marques (Jabuti do Lavrado)

3ª Maria Cavalcante Gomes (Avulso)

Categorias PCD – Pessoa com Deficiência

Cadeirante/Físico

Masculino

1º Lindemberg Barros de Aquino (Jabuti do Lavrado)

Feminino

1ª Anna Clara Prata de Souza Prata (Palhares e Amigos)

TEA – Transtorno do Espectro Autista

Masculino

1º Victor Gabriel Souza Lima (Jabuti do Lavrado)

Feminino

1ª Angely Iencelle Lima de Paiva (Jabuti do Lavrado)

PCD Visual

Masculino

1º João Batista (Jabuti do Lavrado) –

Feminino

1ª Odete Santos (Jabuti do Lavrado)

PCD Auditivo

Masculino

1º João Victor (Pés de Vento)

Feminino

1ª Adriana Borges (Jabuti do Lavrado)

