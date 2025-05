Governo de Roraima realiza visitas técnicas em obras de quatro escolas de Boa Vista

O governador Antonio Denarium realizou nesta segunda-feira, 12, uma série de visitas técnicas a quatro escolas estaduais em obras na capital, acompanhado do vice-governador Edilson Damião e do secretário de Educação, Mikael Cury-Rad. A iniciativa integra um esforço mais amplo do Governo de Roraima para modernizar a rede estadual de ensino, com investimentos que devem beneficiar milhares de estudantes na capital e no interior.

As visitas foram acompanhadas por equipes técnicas da Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e da Seinf (Secretaria de Infraestrutura). Durante o percurso, a comitiva esteve em escolas localizadas em diferentes bairros de Boa Vista, onde verificou o andamento das obras, conversou com gestores e ouviu alunos sobre as melhorias implementadas.

“Junto com o nosso vice-governador Edilson Damião, estamos visitando todas as escolas estaduais que já foram ou estão sendo reformadas e revitalizadas. Aqui na capital já reformamos 24 escolas, temos 21 em obras e estamos construindo também 10 novas escolas no interior. É um trabalho muito intenso e nossa meta é que todas as 365 escolas estaduais sejam reformadas e revitalizadas”, afirmou o governador.

Além das reformas estruturais, Denarium destacou os investimentos em mobiliário e equipamentos. “As escolas também recebem novos mobiliários, como carteiras escolares, mesas e poltronas para professores. As cantinas estão sendo equipadas com utensílios como geladeira, fogão, liquidificador e outros acessórios, além de kits de refeitório. E o Governo está entregando uma alimentação escolar de qualidade, que tem feito a diferença no dia a dia dos nossos alunos”, completou.

O vice-governador Edilson Damião enfatizou a importância da atuação conjunta do governo e secretarias para promover melhorias na educação. “Estamos trabalhando em todos os cantos do estado para garantir que nossos estudantes tenham acesso a uma estrutura moderna e digna. Isso é cuidar do futuro de Roraima”, declarou.

As visitas reforçam o compromisso da gestão estadual com a valorização da educação, promovendo ambientes escolares mais acolhedores, bem equipados e adequados ao desenvolvimento pleno de estudantes, professores e da comunidade escolar.

Roteiro das visitas

A primeira parada foi no Colégio Estadual Militarizado Professora Elza Breves de Carvalho, no bairro Laura Moreira. A obra está a cargo da Construtora Porto, com investimento de R$ 8,5 milhões. A escola contará com 18 salas de aula, biblioteca, laboratórios, quadra coberta com vestiários, entre outros espaços. A entrega está prevista para julho de 2025.

Para o gestor pedagógico do CEM Severino Cavalcante, Maurício da Silva, a reforma será um marco. “Hoje estamos localizados numa região central entre vários bairros populosos. A melhoria na estrutura da escola vai nos permitir oferecer um atendimento ainda melhor aos nossos alunos. Com o fim da reforma, poderemos dobrar nossa capacidade de atendimento”, destacou.

Na sequência, a comitiva visitou o CEM Professor Severino Gonçalves Gomes Cavalcante, no bairro Dr. Silvio Botelho. Com 73% da obra executada pela JRC Construções, a previsão de conclusão é outubro de 2025. A unidade terá 42 salas de aula, auditório, espaços de odontologia, laboratórios e ampla quadra esportiva.

A gestora pedagógica Lidinalva Galvão e o gestor administrativo, capitão Ádamo Siqueira, também celebraram a presença do governador. “É uma honra receber o governador na obra do colégio. É um grande ganho para a educação, especialmente neste momento em que aguardamos a entrega do prédio com grande expectativa. Estamos muito satisfeitos com essa presença”, disse Lidinalva.

No CEM Professora Maria dos Prazeres Mota, no bairro Santa Tereza, a estudante Maria Vitória de Araújo Costa, da turma 301, elogiou as melhorias na escola. “Estudo aqui desde o primeiro ano e a escola só vem melhorando, inclusive na alimentação. Eles estão sempre inovando. Quando serviram estrogonofe, gostamos muito. A reforma deixou as salas perfeitas e os banheiros ficaram espaçosos, tudo funcionando perfeitamente. Está tudo muito lindo”, afirmou, sorridente.

A unidade está sendo reformada pela RC Melo, com previsão de conclusão em outubro de 2025. A estrutura contará com 13 salas de aula, laboratório, biblioteca, banheiros adaptados e espaços pedagógicos adequados às necessidades dos estudantes.

Compromisso com a educação

Durante as visitas, o secretário de Educação, Mikael Cury-Rad, destacou que há atualmente 21 obras em andamento na capital e que o Governo pretende entregar pelo menos 20 novas escolas até o fim de 2025. “Esse acompanhamento técnico é fundamental para garantir a qualidade dos serviços e reforça a importância do que está sendo feito. Vemos a evolução das obras e nosso objetivo é entregar pelo menos mais 20 escolas até o fim de 2025”, declarou.

Além das unidades mencionadas, a comitiva visitou também a Escola Estadual Professora Antônia Coelho de Lucena, no bairro Dr. Silvio Leite, com investimento de R$ 7,1 milhões, também sob responsabilidade da Construtora Porto. A escola contará com 11 salas de aula, biblioteca, laboratórios e quadra coberta.

