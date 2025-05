ASSISTIR Ituano x Ponte Preta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (12/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Ituano x Ponte Preta é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (12) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Ituano x Ponte Preta: Onde Assistir, Escalações e Informações do Duelo pela Série C

Nesta segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, o Estádio Novelli Júnior, em Itu, será palco de um confronto direto entre dois dos favoritos ao acesso na Série C do Campeonato Brasileiro: Ituano x Ponte Preta. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais Nosso Futebol+ e DAZN. O ge também acompanha o jogo em tempo real.

A partida marca a quinta rodada da competição e promete ser um dos grandes jogos da rodada, colocando frente a frente duas equipes que somam 10 pontos cada e brigam pela liderança do grupo.

Momento das equipes

O Ituano vive excelente fase sob o comando do técnico Mazola Júnior. Após um empate na estreia diante do Brusque, o Galo de Itu engatou uma sequência de três vitórias consecutivas: Anápolis, Tombense e, mais recentemente, o ABC, fora de casa, por 3 a 2. O destaque da última partida foi o experiente atacante Neto Berola, que entrou no segundo tempo e marcou um golaço nos acréscimos.

A equipe rubro-negra lidera o grupo, à frente da Ponte apenas pelos critérios de desempate: são sete gols marcados contra seis da Macaca.

Já a Ponte Preta, comandada por Alberto Valentim (suspenso nesta rodada), também iniciou sua campanha com um empate diante do Figueirense, fora de casa, mas embalou com vitórias sobre Retrô, Confiança e Anápolis. Apesar da igualdade em pontos com o Ituano, a equipe de Campinas tem um saldo inferior.

Com a suspensão de Valentim, o auxiliar Douglas Leite estará à beira do gramado.

Prováveis escalações

Ituano – técnico: Mazola Júnior

O treinador deve manter a base da equipe que venceu o ABC, com a única mudança sendo a entrada de Neto Berola no lugar de Walterson.

Time provável:

Saulo; Thássio, Luiz Gustavo, Matheus Mancini e Dal Pian; Bruno Silva, Kaio Mendes, Ramon e Fernando Canesin; Neto Berola e Vinícius Popó.

Desfalques: nenhum.

Pendurados: nenhum.

Ponte Preta – técnico: Alberto Valentim (suspenso)

A Macaca tem o desfalque certo do lateral Artur, expulso na última partida. Danilo Barcelos será o substituto. Na direita, existe uma dúvida entre Maguinho e João Gabriel, já que Maguinho voltou de lesão nos últimos treinos.

Time provável:

Diogo Silva; Maguinho (João Gabriel), Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos; Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis; Jean Dias e Jonas Toró.

Desfalques: Artur (suspenso) e Danrlei Santos (lesão muscular).

Pendurados: Saimon e Léo Oliveira.

Arbitragem

O comando da arbitragem ficará com a experiente Daiane Muniz (SP), com assistência de Luiz Alberto Andrini Nogueira e Izabele de Oliveira, ambos também de São Paulo. O quarto árbitro será Gabriel Henrique Meira Bispo, da federação paulista.

Onde assistir Ituano x Ponte Preta

Transmissão ao vivo: Nosso Futebol+ e DAZN

Nosso Futebol+ e DAZN Tempo real: ge.globo (com lances, vídeos e estatísticas minuto a minuto)

Ingressos

Os ingressos estão à venda nos pontos físicos credenciados e também pela internet. A expectativa é de bom público em Itu, considerando o excelente momento vivido pelas duas equipes.

Confronto direto e expectativas

Além de ser um clássico do interior paulista, Ituano x Ponte Preta ganha contornos decisivos pela briga na parte de cima da tabela. A vitória pode significar não só a liderança isolada, como um passo importante rumo ao acesso e classificação para o quadrangular final da Série C.

Com dois times bem armados e ofensivos, o jogo promete intensidade, boas chances de gol e emoções até o fim.

