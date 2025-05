Prefeitura de João Pessoa oferece curso gratuito para profissionais e estudantes da Saúde

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em uma parceria entre o Programa Acessuas Trabalho e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Campus Mangabeira, oferece oportunidade de qualificação gratuita para profissionais e estudantes da área da Saúde.

O Curso Preparatório para Concursos na Área da Saúde integra as ações de Formação Inicial e Continuada (FIC) da instituição e tem o objetivo de capacitar quem deseja se preparar para processos seletivos públicos nesse setor. Com carga horária total de 40 horas, o curso será realizado no turno da noite, sempre às segundas, quintas e sextas-feiras.

Serão duas turmas: a primeira com início em 26 de maio e término em 16 de junho, e a segunda entre os dias 26 de junho e 17 de julho. Serão ofertadas 40 vagas para a Turma 1 e 40 vagas para a Turma 2. Sendo 30 vagas reservadas para pessoas usuárias dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e 10 vagas reservadas para pessoas que não se declarem usuárias dos Cras.

A seleção dos participantes será feita por ordem de inscrição, e para ter acesso a essas vagas prioritárias, é necessário apresentar, no ato da inscrição, o encaminhamento do Cras ou o comprovante de inscrição no CadÚnico.

“Essa iniciativa reforça o compromisso da Sedhuc em promover inclusão e acesso à educação profissional, utilizando os Cras como porta de entrada para ações que ampliam as oportunidades de crescimento pessoal e profissional da população”, destacou Kaline Guerra, coordenadora do Programa Acessuas Trabalho.

O IFPB – Campus Mangabeira oferecerá atendimento presencial para as pessoas candidatas que não disponibilizam acesso à internet ou equipamento (smartphone, notebook, computador, tablet) ou tiverem dificuldade para preenchimento do formulário eletrônico. Para o atendimento presencial também será necessário apresentar a documentação completa para que seja anexada durante o preenchimento do formulário eletrônico.

Esse atendimento será feito nas instalações da Escola Municipal Aruanda, rua Gutemberg Morais Paiva, n 245, no bairro Bancários. E as dúvidas podem ser esclarecidas pelo contato (83) 9.9119-7136, que também é WhatsApp.

Inscrições e edital – Mais informações sobre o curso estarão disponíveis no edital. Assim como o link para a inscrição, onde os interessados devem preencher um formulário com as informações de identificação pessoal.